NBA Play-Off: Warriors, Rockets’a 41 sayı fark attı

NBA'de Batı Konferansı final serisinde Golden State Warriors, Houston Rockets'ı 126-85 mağlup etti ve serideki avantajını korudu.

NBA Play-Off’larında Batı Konferansı final serisinde Golden State Warriors, Houston Rockets’ı evinde 126-85 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

İlk çeyreği 31-22 önde geçen Warriors, üstünlüğünü maç boyunca artırırken 34 dakika sahada kalan Stephen Curry, 23’te 13 saha içi şut isabetiyle 35 sayı attı. Curry’e 25 sayı 6 ribaunt 6 asistle Kevin Durant eşlik etti. Her zamanki çok yönlü oyununu sürdüren Draymond Green ise 10 sayı 17 ribaunt 6 asistle mücadele etti.

Houston’da James Harden 20 sayı 5 ribaunt 9 asistle oynadı.

Serinin dördüncü maçı Golden State Warriors’ın sahasında oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 12:22

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