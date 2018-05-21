    • SEÇİM ÖZEL - 21 MAYIS 2018
    İskender Bayhan'la 24 Haziran seçimlerini konuştuk

    24 Haziran seçimlerine doğru siyasetin nabzını, işçi ve emekçilerin taleplerini ve seçime ilişkin gelişmeleri İskender Bayhan'la konuştuk.

    21 Mayıs 2018 11:45

    24 Haziran seçimlerine doğru siyasetin nabzını, işçi ve emekçilerin taleplerini ve seçime ilişkin gelişmeleri değerlendiriyoruz. Partilerin vekil adaylarında son gelişmeler, seçim mitinglerinden notlar, bildirgelerde öne çıkanlar... Zeliş Irmak'ın sunumuyla Seçim Özel'de İskender Bayhan'la konuştuk. (EVRENSEL WEBTV)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 12:47
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