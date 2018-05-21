Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 12:47
SEÇİM ÖZEL - 21 MAYIS 2018 İskender Bayhan'la 24 Haziran seçimlerini konuştuk
24 Haziran seçimlerine doğru siyasetin nabzını, işçi ve emekçilerin taleplerini ve seçime ilişkin gelişmeleri İskender Bayhan'la konuştuk.
24 Haziran seçimlerine doğru siyasetin nabzını, işçi ve emekçilerin taleplerini ve seçime ilişkin gelişmeleri değerlendiriyoruz. Partilerin vekil adaylarında son gelişmeler, seçim mitinglerinden notlar, bildirgelerde öne çıkanlar... Zeliş Irmak'ın sunumuyla Seçim Özel'de İskender Bayhan'la konuştuk. (EVRENSEL WEBTV)
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 12:47
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