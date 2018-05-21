Süper Lig'de 2017/18 sezonunun 'en'leri

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2017/18 sezonunun 'en'leri de belli oldu.

Süper Lig'in 2017-2018 sezonu tamamlandı. Şampiyonluğu Galatasaray elde ederken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazandı. Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor ise Süper Lig'e veda etti.

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis 29 golle gol kralı oldu ve lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını elde etti. Başakşehir'den Edin Visca 15 asistle bu alanda zirvede yer aldı. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ise 13 maçta kalesini gole kapayarak bu alanda ilk sıranın sahibi oldu.

2017-2018 Süper Lig'in 'en'leri ise şu şekilde oldu:

Lehine en çok penaltı verilen takımlar: Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Göztepe, Osmanlıspor (8'er penaltı)

Aleyhine en çok penaltı verilen takımlar: Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor (10'ar penaltı)

En çok kırmızı kart gören takımlar: Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor (8'er kırmızı kart)

En fazla sarı kart gören takım: Kardemir Karabükspor (96 sarı kart)

En az sarı kart gören takım: Demir Grup Sivasspor (65 sarı kart)

En az kırmızı kart gören takımlar: Osmanlıspor ve Evkur Yeni Malatyaspor (2'şer kırmızı kart)

En çok gol atılan hafta: 35 golle 5'nci hafta

En az gol atılan hafta: 18 golle 13'üncü hafta

En çok kırmızı kartın çıktığı hafta: 9 kırmızı kartla 32'nci hafta

En çok sarı kart çıkarılan hafta: 52 sarı kartla 5'inci hafta

En fazla gol atılan dakika: 60 golle 90'ıncı dakika

İç sahada en çok kazanan takım: Galatasaray (16 galibiyet)

Dış sahada en çok kazanan takım: Fenerbahçe (10 galibiyet)

En çok gol atan takım: Galatasaray (75 gol)

En az gol atan takım: Kardemir Karabükspor (20 gol)

En az galibiyet alan takım: Kardemir Karabükspor (3 galibiyet)

En az gol yiyen takım: Beşiktaş (30 gol)

En golcü futbolcu: Bafetimbi Gomis (29 gol)

En golcü defans oyuncusu: Medipol Başakşehir'den Alexandru Epureanu (6)

En çok asist yapan oyuncu: Edin Visca (15 asist)

En etkili hücum ikilisi: Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues (38 gol 16 asist)

En fazla sarı kart gören oyuncu: Andre Poko (14 sarı kart)

En çok kırmızı kart gören oyuncu: Dusko Tosic (3 kırmızı kart)

En çok sarı kart gösteren hakem: Ali Palabıyık (116 sarı kart)

En çok penaltı kararı veren hakem: Ali Palabıyık (9 penaltı)

En çok kırmızı kart veren hakem: Fırat Aydınus (6 kırmızı kart)

En çok penaltı kurtaran kaleci: Beto (4 penaltı)

En genç futbolcu: Muhammed Emin Sarıkaya (Gençlerbirliği - Bursaspor maçında forma giydi 16 yıl 4 ay 15 gün)

En fazla maçta kalesini gole kapayan kaleci: Fernando Muslera (13 maç)

En çok kurtarış yapan kaleci: Ramazan Köse (123 kurtarış) (İstanbul/DHA)

21. kez şampiyon olan Galatasaray kupasını aldı

Süper Lig’de şampiyon Galatasaray

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 11:13

www.evrensel.net