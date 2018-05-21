21. kez şampiyon olan Galatasaray kupasını aldı

21. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, kupayı Türk Telekom Stadı'ndaki törenle kaldırdı.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, Türk Telekom Stadı'nda taraftarların katılımıyla düzenlenen törenle kupasını aldı. Galatasaraylı oyuncular şampiyonluk kupasıyla poz verdi.

Göztepe karşısında 21. şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından pazar günü saat 19.05'te 40 bin 253 taraftarın katılımıyla yapılan törende müzik grubu Gripin, şarkıcı Berkay ve Aleyna Tilki mini konser verdi.

Her futbolcu ve personel kendi seçtiği özel şarkılarla podyuma gelirken Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi mesajını tercih etmesi dikkat çekti.

Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

TERİM: AVRUPA BİZİM İÇİN DAHA ÖNDE

Kupayı TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim ederken kutlama sonrası kısa bir açıklama yapan Fatih Terim, “Güzel bir kutlamaydı. Allah inşallah bizi hep beraber mutlu eder. İlklerin takımı Galatasaray olarak ilklerin formasıyla bu gece burada şampiyonluğu kutladık" dedi.

Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Şampiyonluğa dair Galatasaray TV'ye konuşan Terim şu ifadeleri kullandı:

"Hak edilmiş bir şey varsa bu sizi gururlandırıyor, bu sizi çok mutlu kılıyor. Bu da Galatasaray'a anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk; bu yüzden çok mutluyum. Bu kadar çalkantılı bir yılda, böyle zor bir yılda böyle bir şampiyonluk çok önemliydi. Tüm Galatasaray camiasına hayırlı olsun.

21. şampiyonluk olması, 7. şampiyonluğum olması bunlar hep bir yana ama sonunda emeklerinizin karşılığını alıyorsanız çok mutlu ve gururlu oluyorsunuz. Bugün de ben bunu yaşıyorum. Eskiden olduğu gibi umarım kupaları dizmeye devam ederiz.

Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyoruz. Kulübümüzün ekonomik olarak kazanma olasılığı yüksek. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda mutlu bir sahne ortaya çıkıyor. Bu da duyguların yükselmesine neden oluyor. Attığım tweet bir mesajdı. Buralarda biz zaten vardık. Buraları seviyoruz. Daha da önemlisi Galatasaray'a bir mesaj. Tamam Türkiye Ligi çok önem arz ediyor ama Avrupa bizim için daha önde. Orada alacağımız sonuçlar daha önemli ki Şampiyonlar Ligi de bunun en üst platformu. Galatasaray da oraya yabancı değil. O podyumda olmak istediğimizi ifade eden bir mesajdı." (SPOR SERVİSİ)

Süper Lig’de şampiyon Galatasaray

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 10:39

www.evrensel.net