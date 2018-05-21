Elazığ'da vagonların arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Elazığ’da iş cinayeti yaşandı. Fabrika içindeki vagonların arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Elazığ’da, krom fabrikasında çalışan 40 yaşındaki Mehmet Özgenç, fabrika içinde kullanılan iki vagonun arasında sıkışarak, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kovancılar ilçesindeki krom fabrikasında meydana geldi. Teknik personel olarak görev yapan Mehmet Özgenç, fabrika içinde taşımacılık yapılması için bulunan tren vagonlarının arızalanması üzerine iki vagon arasına girerek, aksaklığı gidermek istedi. Tamir sırasında iki vagonun hareket etmesiyle Özgenç, arada kalıp, sıkıştı. İşçi arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine vagonlar durdurulurken, Özgenç, sıkıştığı yerden ağır yaralı kurtarıldı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık görevlileri, Özgenç'i ambulansla hastaneye götürdü. Mehmet Özgenç, kurtarılamadı. (Elazığ/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 10:11

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