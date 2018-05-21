Seçim Günlüğü (21 Mayıs 2018) - Milletvekili listelerinde son gün

PERVİN BULDAN İSTANBUL'DAN VE SEZAİ TEMELLİ VA'DAN ADAY OLACAK

Duvar’ın edindiği bilgiye göre; HDP Eş Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise Van’dan milletvekili adayı gösterilecek. (HABER MERKEZİ)

DEMİRTAŞ: TUTUKLULUĞUMA GEREKÇE YAPILAN DELİLLER SAHTE

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, tutukluluğuna gerekçe olan delillerin FETÖ savcıları tarafından uydurulduğunun ortaya çıktığını ancak buna rağmen herkesin üç maymunu oynadığını söyledi.

Demirtaş: Tutukluluğuma gerekçe yapılan deliller sahte Selahattin Demirtaş: Tutukluluğuma gerekçe yapılan sözde delillerin sahte olduğu, hepsinin FETÖ savcıları tarafından uydurulduğu ortaya çıktı.

BAŞBUĞ'DAN YALANLAMA

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 24 Haziran'da İYİ Parti’den milletvekili adayı olacağına ilişkin iddiaları Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Başbuğ “Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir” dedi.

LİSTEYE GİREMEYEN İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN AÇIKLAMA

CHP'den Eskişehir milletvekili aday adayı olan İrfan Değirmenci, aday listesinde kendine yer bulamadı.

Değirmenci, "Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi. Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak, nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim" dedi.

ERDOĞAN, 200 VEKİLİ LİSTE DIŞI BIRAKTI

AKP'nin seçim çalışmalarını tamamladığı, partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mevcut 200 vekili liste dışı bıraktığı öne sürülüyor. (SÖZCÜ)

CHP'DE LİSTE BELİRLENİYOR: 'SOL KANAT' VE İNCE EKİBİNE TIRPAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde milletvekili aday listesi ele alındı. 'Sol kanat' olarak nitelendirilen isimler lisetede yer almazken, Abdüllatif Şener Konya'dan mileltvekili adayı gösterildi. Ayrıca Saadet Partisi için de kontenjan ayrıldı. Muharrem İnce'nin ekibinden ise sadece 2 kişi listelerde yer bulabildi.

CHP milletvekili aday listesi belirleniyor CHP'nin 24 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi belirlendi.

HDP'DE 20'YE YAKIN MİLLETVEKİLİ ADAY GÖSTERİLMEYECEK

HDP’de, mevcut milletvekillerinin neredeyse 20’si tekrar aday gösterilmeyecek. Öte yandan pek çok yeni isim aday gösterilecek. Kesinleşen liste bugün açıklanacak.

HDP'de mevcut milletvekillerinin 20'si yeniden aday gösterilmeyecek HDP’nin milletvekili aday listesi gün boyu sürecek merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında bugün belirleniyor.

MUHARREM İNCE'DEN MİTİNG İPTALLERİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sesi kısıldığı için Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal ettiğini açıkladı.

Muharrem İnce Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal etti CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sesi kısıldığı için Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal ettiğini açıkladı.

'İKTİDARDAKİ MAĞDUR' KALABİLMEK İÇİN SÜREKLİ BİR DÜŞMANA İHTİYAÇ VAR

Serpil İlgün, Pazartesi Röportajı'nda Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ayşen Uysal’la, Filistin ve af başta olmak üzere gündemin sıcak tartışma başlıklarını ve 24 Haziran seçimini konuştu.

'İktidardaki mağdur' kalabilmek için sürekli bir düşmana ihtiyaç var Prof. Dr. Ayşen Uysal: Sadece kendi tabanına haklar bahşeden bir anlayışla karşı karşıyayız.

İŞÇİLERLE 24 HAZİRAN'I KONUŞTUK

Coca Cola ve Erikli Su fabrikalarında çalışan işçilerle 24 Haziran seçimlerini konuştuk: 'Bu seçimde AKP’ye oy vermeyeceğim' diyenlerin sayısı arttı.