Fotoğraf: DHA
Geçici olarak iptal edilen vapur seferleri normale döndü
21 Mayıs 2018 09:53
Platform gemisi geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri bir süre iptal edildi.
İstanbul Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri seferleri bir süre iptal edildi.
Bahama Bayraklı 115 metre uzunluğundaki 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki, ’Scarabeo 9’ isimli petrol arama platformunun İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan da görüntülendi. Karadeniz'den gelen gemi, Marmara'ya doğru ilerliyor. (DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 11:00
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