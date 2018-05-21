HDP'de mevcut milletvekillerinin 20'si yeniden aday gösterilmeyecek

HDP’nin milletvekili aday listesi gün boyu sürecek merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında bugün belirleniyor.

HDP’de, mevcut milletvekillerinin neredeyse 20’si tekrar aday gösterilmeyecek. Öte yandan pek çok yeni isim aday gösterilecek. Kesinleşen liste bugün açıklanacak.

PERVİN BULDAN VE SEZAİ TEMELLİ NEREDEN ADAY OLACAK?

Duvar’ın edindiği bilgiye göre; HDP Eş Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise Van’dan milletvekili adayı gösterilecek.

MEVCUT VEKİLLERİN BİR KISMI ADAY GÖSTERİLMEYECEK

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre; HDP’nin milletvekili aday listesi gün boyu sürecek merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında bugün belirleniyor. Mevcut milletvekillerinin bazılarının tekrar aday gösterilmeyeceği iddia ediliyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra cezası kesinleştiği için siyasi yasaklı hale gelen ya da siyasi yasaklı hale gelme ihtimali olan isimler de tekrar aday gösterilmeyecek. Bu kapsamda mevcut milletvekillerinin neredeyse 20’sinin tekrar aday gösterilmeyeceği ifade ediliyor. HDP’de aday listesiyle ilgili genel çerçeveyi tutuklu durumdaki HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın da onayladığı öğrenildi. HDP’de aday listesi üzerinde çalışmalara Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacağı saate kadar devam edileceği ifade ediliyor.

YENİ İSİMLER

Gazeteci Ahmet Şık’ın yanı sıra oyuncu Barış Atay’ın da aday olması bekleniyor. Veli Saçılık ve Erkan Baş’ın da aday olacağı konuşuluyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yanı sıra HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Ekonomi Komisyonu Sözcüsü Garo Paylan’ın adaylığının kesin olduğu dillendiriliyor. (HABER MERKEZİ)

CHP milletvekili aday listesi belirleniyor

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 11:30

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