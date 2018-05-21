HDP milletvekili adayları tam listesi!
Halkların Demokratik Partisi (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.
HDP, milletvekilliği aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. YSK'den ayrılmadan önce HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, kısa bir açıklama yaptı. Bilgen, şunları söyledi:
"24 Haziran seçimleri için listemizi tam olarak teslim ettik. Kadın temsiliyetinin bugüne kadar en yüksek olduğu parlamentodaki partimiz bugün de aday listesinde yine eşit temsiliyetini esas almıştır. Engelli temsili, mağdur yakınlarının temsili, KHK'liler ve genç temsilinde de Türkiye siyasetine, demokrasisine örnek olacak bir listeyle halkımızın karşısına çıkacağız.
Bütün engellemelere, zorluklara, OHAL koşullarında seçimlere gidiliyor olmalarına rağmen ve özel olarak da HDP'ye yönelik baskılara, tutuklamalara rağmen Türkiye'nin sorunlarının demokrasi içerisinde ve demokrasi mücadelesiyle çözülmesi gerektiği konusundaki kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz.
Türkiye'deki bütün mağdur kesimlerin ve toplumsal muhalefetin parlamentoda en geniş biçimde temsilini hedefleyen bir listeyle halkımızın önüne çıkacağız. Başarılar diliyoruz, eşit ve özgür bir seçim olmasını diliyoruz."
HDP’nin il il milletvekili aday listesi şöyle:
ADANA
1- Tülay Hatimoğulları
2- Kemal Peköz
ADIYAMAN
1- Hasan Basri Yorulmaz
AFYONKARAHİSAR
1- Nevin Aytekin
AĞRI
1- Bedran Öztürk
2- Dirayet Dilan Taşdemir
3- Dalha Kaya
4- Keziban Dumlu
AMASYA
1- Hamza Yılmaz
ANKARA 1. BÖLGE
1- Filiz Kerestecioğlu Demir
2- Eşref Kiraz
ANKARA 2. BÖLGE
1- Nuray Türkmen Canlı
ANKARA 3. BÖLGE
1- Veli Saçılık
ANTALYA
1- Kemal Bülbül
2- Deniz Yıldırım
ARTVİN
1- Recep Demirci
AYDIN
1- Ferhat Tunç Yoslun
BALIKESİR
1- Nesibe Yöyler
BİLECİK
1- Fehmi Korkmaz
BİNGÖL
1- Erdal Aydemir
2- Nihat Aksoy
3- Gülistan Azak
BİTLİS
1- Mahmut Celadet Gaydalı
2- Zahit Mutlu
3- Sevda Tabak Yamaç
BOLU
1- Kenan Balta
BURDUR
1- Bekir Çiçek
BURSA 1. BÖLGE
1- Yüksel Akgün
BURSA 2. BÖLGE
1- Mehmet Emin Adıyaman
ÇANAKKALE
1- Bülent Köreği
ÇANKIRI
1- Nazlı Çoban
ÇORUM
1- Bektaş İlhan Eke
DENİZLİ
1- Şerife Yıldırım
DİYARBAKIR
1- Adnan Selçuk Mızraklı
2- Salihe Aydeniz
3- İmam Taşçıer
4- Remziye Tosun
5- Hişyar Özsoy
6- Semra Güzel
7- Garo Paylan
8- Dersim Dağ
9- Musa Farisoğulları
10- Abdurrahim Durmuş
11- Mehmet Temizyüz
12- Ferda Fahrioğlu Akın
EDİRNE
1- Murat Amil
ELAZIĞ
1- Cevdet Konak
2- Selma Metin
ERZİNCAN
1- Pınar Aytekin Özgüç
ERZURUM
1- Mehmet Kasım Fırat
2- Zeliha Dündar
ESKİŞEHİR
1- Hüseyin Demir
2- Nurten Özer Uluçelebi
GAZİANTEP
1- Mahmut Toğrul
2- Bedriye Yorgun
3- Mehmet Karayılan
GİRESUN
1- Halil Karavelioğlu
GÜMÜŞHANE
1- Seyit Kartal
HAKKARİ
1- Leyla Güven
2- Sait Dere
3- Özgür Zeydanoğlu
HATAY
1- Barış Atay Mengüllüoğlu
ISPARTA
1- Mevlüt Sabuncu
2- Celal Çiçek
MERSİN
1- Fatma Kurtulan
2- Rıdvan Turan
3- Atillah Güney
İSTANBUL 1. BÖLGE
1- Pervin Buldan
2- Musa Piroğlu
3- Erkan Baş
4- Erol Katırcıoğlu
5- Sema uçar
İSTANBUL 2. BÖLGE
1- Ahmet Şık
2- Oya Ersoy
3- Hüda Kaya
4- Mustafa Avcı
5- Tülay Korkutan
İSTANBUL 3. BÖLGE
1- Turgut Öker
2- Dilşat Canbaz Kaya
3- Hakkı Saruhan Oluç
4- Ali Kenanoğlu
İZMİR 1. BÖLGE
1- Serpil Kemalbay Pekgözegü
2- Nurettin Turğay
3- Yalçın Yanık
4- Rahime Turan
5- Hüseyin çağlar
İZMİR 2. BÖLGE
1- Murat Çepni
2- İdil Uğurlu
3- Ayşe Yılmaz
3- Mehmet Aker
4- Cemile Aydın
KARS
1- Ayhan Bilgen
2- Arzu Muco
3- Bişar Abdi Alinak
KASTAMONU
1- Hüseyin Gökoğlu
KAYSERİ
1- Kadri Erener
2- Eylem Cengiz
KIRKLARELİ
1- Diren Cevahir Şen
KIRŞEHİR
1- Gökhan Akın
2- Heliz Abı
KOCAELİ
1- Ömer Faruk Gergerlioğlu
2- Fatma Yıldırım
3- Kureyş Bilgiç
4- Yasemin Üçer
KONYA
1- Bülent Kılıç
2- Berna Çelik
3- Eylül Yaylacı
4- Gıyasettin Almaz
5- Jiyan Huri Yalçın
6- Ramazan Ot
7- Bahar Ekinci
KÜTAHYA
1- Abdurrahman Adıyaman
MALATYA
1- Mehmet Tuncel
2- Jiyan Taş
3- Kemal Gedik
4- Fatma Alataş
5- Hüseyin Kılınç
6- Sinan Öztürk
MANİSA
1- Lezgin Botan
2- Birgül Sağsöz
3- Adnan Mankan
4- Hasret Aslan
5- Cevdet Yıldız
6- Bayram Sönmez
7- Abiddin Padak
8- Nihat Yıldırım
9- İhsan Çaça
10- Veysi Durgut
KAHRAMANMARAŞ
1- Hüseyin Bakır
2- Meryem Yıldız
3- Rauf Tepe
4- Sevgi Borak
5- Şahin Şanci
6- Tülay Kılınç Deniz
7- İnanç Yıldız
8- Recep Kaya
MARDİN
1- Mithat Sancar
2- Pero Dündar
3- Tuma Çelik
4- Ebrü Günay
5- Gülbin Şahin Dağhan
6- Dilaver İnal
MUĞLA
1- Sultan Özcan
2- Hüsran Belgin Koç
3- Yılmaz Yüksel
4- Ebru Demir
5- Kemal Koç
6- Sebahat Fırat
7- Abdullah İpekli
MUŞ
1- Gülistan Kılıç Koçyiğit
2- Mensur Işık
3- Şevin Coşkun
4- Adnan Topçu
NEVŞEHİR
1- İrfan Turan
2- Bedrettin Eser
3- Kevser Yalçın
NİĞDE
1- Mehmet Salih İtah
2- İbrahim Avşar
3- Ümran Baturay
ORDU
1- Mesut Bilgi
2- Bayram Kuşman
3- Ruken Kayaalp
4- Şevder Yandı
5- Çetin Kaplan
6- Tahsin Timur
RİZE
1- Necmettin Durmuş
2- Köna Hazar Özsoy
3- Sevgi Evren Köroğlu
SAKARYA
1- Çiçek Arıç
2- Hividar Tangüner
3- Hüseyin Kaya
4- Gaye Çalışkan
5- Kemal Fktaş
6- Derya Bingöl
7- Haydar Erol
SAMSUN
1- Mediha Oya Yağcı
2- Celal Kocabıyık
3- Efraim Vayiç
4- Ali Dursun Kurt
5- Fikri Yolaydın
6- Kubilay Öztürk
7- Cemil Aksu
8- Sevda Özbek Yakut
9- Yusuf Kır
SİİRT
1- Meral Danış Beştaş
2- Sıdık Taş
SİNOP
1- Ayşegül Kafkas
2- Sefa Öztürk
SİVAS
1- Salim Kaplan
2- Feray Mertoğlu
3- Hüseyin Eriş
4- Gurbet Demirhan
5- Erhan Gövercin
6- Halime Tunç
7- Tekin Çatalkaya
TOKAT
1- Erdal Bektaş
2- Rana Rende
3- Namet Ertoğan
4- Muhammet Veysel Yıldız
5- Servet Yüksel
TRABZON
1- Hüseyin Taka
2- Ahmet Hazar Dilaver
3- Kader Uzun Madenkuyu
4- Nurettin Karadeniz
5- Güven Atabay
6- Dursun Ali Kurt
DERSİM
1- Alican Önlü
2- Meral Hanbayat Yeşil
URFA
1- Nimetullah Erdoğmuş
2- Ayşe Sürücü
3- Nusrettin Maçin
4- Ömer Öcalan
5- Aliye Kızıldamar
6- İsmail Kaplan
7- Roza Yazmacı
8- Yusuf Yetim
9- Songül Arpa
10- Orhan Özkan
11- Elif Rojda Talar
12- Celaledin Erkmen
13- Meral Balter
14- Bişar Tüysüz
UŞAK
1- Süleyman Sözkesen
2- Şükran Sarı
3- Memet Latif Yıldırım
VAN
1- Sezai Temelli
2- Bedia Özgökçe Ertan
3- Murat Sarısaç
4- Muazzez Orhan
5- Tayip Temel
6- Cengiz Çiçek
7- Mukaddes Karakoç
8- Asuman Yelmazer
YOZGAT
1- Yusuf Aran
2- Mehmet Şirin Erez
3- Deniz Öztürk
4- Cem Eren Aslan
ZONGULDAK
1- Mehmet Zeki Salmanoğlu
2- Bedirhan Güneş
3- Asya Gezer
4- Fevzi Kaya
AKSARAY
1- Seyit Mehmet Keskin
2- Cihan Yılmaz
3- Şükran Acar
4- Ahmet Demir
BAYBURT
1- Şemsettin Takva
KARAMAN
1- Cemil Yalçın
2- Ayşe Durunesil
3- Remzi Gökdağ
KIRIKKALE
1- Doğan Anğay
2- Rıfat Roni
3- Tekyeddin Aktaş
BATMAN
1- İdris Baluken
2- Feleknas Uca
3- Necdet İpekyüz
4- Ayşe Acar Başaran
5- Şükrü Baytar
ŞIRNAK
1- Abdullah Güngen
2- Leyla Birlik
3- Hüseyin Kaçmaz
4- Nuran İmir
BARTIN
1- Yılmaz Topaloğlu
2- Şayeste Salmanoğlu
ARDAHAN
1- Taşkın Aktaş
2- Yaşar Kaya
IĞDIR
1- Kıznaz Türkeli
2- Habip Eksik
YALOVA
1- Ali Fuat Hatip
2- Hediye Polat
3- Abdurrazak Ekinci
KARABÜK
1- Ensar Topal
2- Mustafa Özsoy
3- Derya Göçtürk
KİLİS
1- Kasım Kısa
2- Ezel Aydın
OSMANİYE
1- Ahmet Eken
2- Müslüm Çağan
3- Derya Turhan
4- Celal Eker
DÜZCE
1- Yahya Macit
2- Sema Güneş
3- Mehmet Şerif Orgun (HABER MERKEZİ)
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