HDP milletvekili adayları tam listesi!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

HDP, milletvekilliği aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. YSK'den ayrılmadan önce HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, kısa bir açıklama yaptı. Bilgen, şunları söyledi:

"24 Haziran seçimleri için listemizi tam olarak teslim ettik. Kadın temsiliyetinin bugüne kadar en yüksek olduğu parlamentodaki partimiz bugün de aday listesinde yine eşit temsiliyetini esas almıştır. Engelli temsili, mağdur yakınlarının temsili, KHK'liler ve genç temsilinde de Türkiye siyasetine, demokrasisine örnek olacak bir listeyle halkımızın karşısına çıkacağız.

Bütün engellemelere, zorluklara, OHAL koşullarında seçimlere gidiliyor olmalarına rağmen ve özel olarak da HDP'ye yönelik baskılara, tutuklamalara rağmen Türkiye'nin sorunlarının demokrasi içerisinde ve demokrasi mücadelesiyle çözülmesi gerektiği konusundaki kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz.

Türkiye'deki bütün mağdur kesimlerin ve toplumsal muhalefetin parlamentoda en geniş biçimde temsilini hedefleyen bir listeyle halkımızın önüne çıkacağız. Başarılar diliyoruz, eşit ve özgür bir seçim olmasını diliyoruz."

HDP’nin il il milletvekili aday listesi şöyle:



ADANA



1- Tülay Hatimoğulları

2- Kemal Peköz



ADIYAMAN



1- Hasan Basri Yorulmaz



AFYONKARAHİSAR



1- Nevin Aytekin



AĞRI



1- Bedran Öztürk

2- Dirayet Dilan Taşdemir

3- Dalha Kaya

4- Keziban Dumlu



AMASYA



1- Hamza Yılmaz



ANKARA 1. BÖLGE



1- Filiz Kerestecioğlu Demir



2- Eşref Kiraz



ANKARA 2. BÖLGE



1- Nuray Türkmen Canlı



ANKARA 3. BÖLGE



1- Veli Saçılık



ANTALYA



1- Kemal Bülbül

2- Deniz Yıldırım



ARTVİN



1- Recep Demirci



AYDIN



1- Ferhat Tunç Yoslun



BALIKESİR



1- Nesibe Yöyler



BİLECİK



1- Fehmi Korkmaz



BİNGÖL



1- Erdal Aydemir

2- Nihat Aksoy

3- Gülistan Azak



BİTLİS



1- Mahmut Celadet Gaydalı

2- Zahit Mutlu

3- Sevda Tabak Yamaç



BOLU



1- Kenan Balta



BURDUR



1- Bekir Çiçek



BURSA 1. BÖLGE



1- Yüksel Akgün



BURSA 2. BÖLGE



1- Mehmet Emin Adıyaman



ÇANAKKALE



1- Bülent Köreği



ÇANKIRI



1- Nazlı Çoban



ÇORUM



1- Bektaş İlhan Eke



DENİZLİ



1- Şerife Yıldırım



DİYARBAKIR



1- Adnan Selçuk Mızraklı

2- Salihe Aydeniz

3- İmam Taşçıer

4- Remziye Tosun

5- Hişyar Özsoy

6- Semra Güzel

7- Garo Paylan

8- Dersim Dağ

9- Musa Farisoğulları

10- Abdurrahim Durmuş

11- Mehmet Temizyüz

12- Ferda Fahrioğlu Akın



EDİRNE



1- Murat Amil



ELAZIĞ



1- Cevdet Konak

2- Selma Metin



ERZİNCAN



1- Pınar Aytekin Özgüç



ERZURUM



1- Mehmet Kasım Fırat

2- Zeliha Dündar



ESKİŞEHİR



1- Hüseyin Demir

2- Nurten Özer Uluçelebi



GAZİANTEP



1- Mahmut Toğrul

2- Bedriye Yorgun

3- Mehmet Karayılan



GİRESUN



1- Halil Karavelioğlu



GÜMÜŞHANE



1- Seyit Kartal



HAKKARİ



1- Leyla Güven

2- Sait Dere

3- Özgür Zeydanoğlu



HATAY



1- Barış Atay Mengüllüoğlu



ISPARTA



1- Mevlüt Sabuncu

2- Celal Çiçek



MERSİN



1- Fatma Kurtulan

2- Rıdvan Turan

3- Atillah Güney



İSTANBUL 1. BÖLGE



1- Pervin Buldan

2- Musa Piroğlu

3- Erkan Baş

4- Erol Katırcıoğlu

5- Sema uçar



İSTANBUL 2. BÖLGE



1- Ahmet Şık

2- Oya Ersoy

3- Hüda Kaya

4- Mustafa Avcı

5- Tülay Korkutan



İSTANBUL 3. BÖLGE



1- Turgut Öker

2- Dilşat Canbaz Kaya

3- Hakkı Saruhan Oluç

4- Ali Kenanoğlu



İZMİR 1. BÖLGE



1- Serpil Kemalbay Pekgözegü

2- Nurettin Turğay

3- Yalçın Yanık

4- Rahime Turan

5- Hüseyin çağlar



İZMİR 2. BÖLGE



1- Murat Çepni

2- İdil Uğurlu

3- Ayşe Yılmaz

3- Mehmet Aker

4- Cemile Aydın



KARS



1- Ayhan Bilgen

2- Arzu Muco

3- Bişar Abdi Alinak



KASTAMONU



1- Hüseyin Gökoğlu



KAYSERİ



1- Kadri Erener

2- Eylem Cengiz



KIRKLARELİ



1- Diren Cevahir Şen



KIRŞEHİR



1- Gökhan Akın

2- Heliz Abı



KOCAELİ



1- Ömer Faruk Gergerlioğlu

2- Fatma Yıldırım

3- Kureyş Bilgiç

4- Yasemin Üçer



KONYA



1- Bülent Kılıç

2- Berna Çelik

3- Eylül Yaylacı

4- Gıyasettin Almaz

5- Jiyan Huri Yalçın

6- Ramazan Ot

7- Bahar Ekinci



KÜTAHYA



1- Abdurrahman Adıyaman



MALATYA



1- Mehmet Tuncel

2- Jiyan Taş

3- Kemal Gedik

4- Fatma Alataş

5- Hüseyin Kılınç

6- Sinan Öztürk



MANİSA



1- Lezgin Botan

2- Birgül Sağsöz

3- Adnan Mankan

4- Hasret Aslan

5- Cevdet Yıldız

6- Bayram Sönmez

7- Abiddin Padak

8- Nihat Yıldırım

9- İhsan Çaça

10- Veysi Durgut



KAHRAMANMARAŞ



1- Hüseyin Bakır

2- Meryem Yıldız

3- Rauf Tepe

4- Sevgi Borak

5- Şahin Şanci

6- Tülay Kılınç Deniz

7- İnanç Yıldız

8- Recep Kaya



MARDİN



1- Mithat Sancar

2- Pero Dündar

3- Tuma Çelik

4- Ebrü Günay

5- Gülbin Şahin Dağhan

6- Dilaver İnal



MUĞLA



1- Sultan Özcan

2- Hüsran Belgin Koç

3- Yılmaz Yüksel

4- Ebru Demir

5- Kemal Koç

6- Sebahat Fırat

7- Abdullah İpekli



MUŞ



1- Gülistan Kılıç Koçyiğit

2- Mensur Işık

3- Şevin Coşkun

4- Adnan Topçu



NEVŞEHİR



1- İrfan Turan

2- Bedrettin Eser

3- Kevser Yalçın



NİĞDE



1- Mehmet Salih İtah

2- İbrahim Avşar

3- Ümran Baturay



ORDU



1- Mesut Bilgi

2- Bayram Kuşman

3- Ruken Kayaalp

4- Şevder Yandı

5- Çetin Kaplan

6- Tahsin Timur



RİZE



1- Necmettin Durmuş

2- Köna Hazar Özsoy

3- Sevgi Evren Köroğlu



SAKARYA



1- Çiçek Arıç

2- Hividar Tangüner

3- Hüseyin Kaya

4- Gaye Çalışkan

5- Kemal Fktaş

6- Derya Bingöl

7- Haydar Erol



SAMSUN



1- Mediha Oya Yağcı

2- Celal Kocabıyık

3- Efraim Vayiç

4- Ali Dursun Kurt

5- Fikri Yolaydın

6- Kubilay Öztürk

7- Cemil Aksu

8- Sevda Özbek Yakut

9- Yusuf Kır



SİİRT



1- Meral Danış Beştaş

2- Sıdık Taş



SİNOP



1- Ayşegül Kafkas

2- Sefa Öztürk



SİVAS



1- Salim Kaplan

2- Feray Mertoğlu

3- Hüseyin Eriş

4- Gurbet Demirhan

5- Erhan Gövercin

6- Halime Tunç

7- Tekin Çatalkaya



TOKAT



1- Erdal Bektaş

2- Rana Rende

3- Namet Ertoğan

4- Muhammet Veysel Yıldız

5- Servet Yüksel



TRABZON



1- Hüseyin Taka

2- Ahmet Hazar Dilaver

3- Kader Uzun Madenkuyu

4- Nurettin Karadeniz

5- Güven Atabay

6- Dursun Ali Kurt



DERSİM



1- Alican Önlü

2- Meral Hanbayat Yeşil



URFA



1- Nimetullah Erdoğmuş

2- Ayşe Sürücü

3- Nusrettin Maçin

4- Ömer Öcalan

5- Aliye Kızıldamar

6- İsmail Kaplan

7- Roza Yazmacı

8- Yusuf Yetim

9- Songül Arpa

10- Orhan Özkan

11- Elif Rojda Talar

12- Celaledin Erkmen

13- Meral Balter

14- Bişar Tüysüz



UŞAK



1- Süleyman Sözkesen

2- Şükran Sarı

3- Memet Latif Yıldırım



VAN



1- Sezai Temelli

2- Bedia Özgökçe Ertan

3- Murat Sarısaç

4- Muazzez Orhan

5- Tayip Temel

6- Cengiz Çiçek

7- Mukaddes Karakoç

8- Asuman Yelmazer



YOZGAT



1- Yusuf Aran

2- Mehmet Şirin Erez

3- Deniz Öztürk

4- Cem Eren Aslan



ZONGULDAK



1- Mehmet Zeki Salmanoğlu

2- Bedirhan Güneş

3- Asya Gezer

4- Fevzi Kaya



AKSARAY



1- Seyit Mehmet Keskin

2- Cihan Yılmaz

3- Şükran Acar

4- Ahmet Demir



BAYBURT



1- Şemsettin Takva



KARAMAN



1- Cemil Yalçın

2- Ayşe Durunesil

3- Remzi Gökdağ



KIRIKKALE



1- Doğan Anğay

2- Rıfat Roni

3- Tekyeddin Aktaş



BATMAN



1- İdris Baluken

2- Feleknas Uca

3- Necdet İpekyüz

4- Ayşe Acar Başaran

5- Şükrü Baytar



ŞIRNAK



1- Abdullah Güngen

2- Leyla Birlik

3- Hüseyin Kaçmaz

4- Nuran İmir



BARTIN



1- Yılmaz Topaloğlu

2- Şayeste Salmanoğlu



ARDAHAN



1- Taşkın Aktaş

2- Yaşar Kaya



IĞDIR



1- Kıznaz Türkeli

2- Habip Eksik



YALOVA



1- Ali Fuat Hatip

2- Hediye Polat

3- Abdurrazak Ekinci



KARABÜK



1- Ensar Topal

2- Mustafa Özsoy

3- Derya Göçtürk



KİLİS



1- Kasım Kısa

2- Ezel Aydın



OSMANİYE



1- Ahmet Eken

2- Müslüm Çağan

3- Derya Turhan

4- Celal Eker



DÜZCE



1- Yahya Macit

2- Sema Güneş

3- Mehmet Şerif Orgun (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 19:03

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