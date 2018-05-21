HDP milletvekili adayları tam listesi!
Görsel: HDP logosu

HDP milletvekili adayları tam listesi!

    • 21 Mayıs 2018 09:16

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

    HDP, milletvekilliği aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. YSK'den ayrılmadan önce HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, kısa bir açıklama yaptı. Bilgen, şunları söyledi:

    "24 Haziran seçimleri için listemizi tam olarak teslim ettik. Kadın temsiliyetinin bugüne kadar en yüksek olduğu parlamentodaki partimiz bugün de aday listesinde yine eşit temsiliyetini esas almıştır. Engelli temsili, mağdur yakınlarının temsili, KHK'liler ve genç temsilinde de Türkiye siyasetine, demokrasisine örnek olacak bir listeyle halkımızın karşısına çıkacağız.

    Bütün engellemelere, zorluklara, OHAL koşullarında seçimlere gidiliyor olmalarına rağmen ve özel olarak da HDP'ye yönelik baskılara, tutuklamalara rağmen Türkiye'nin sorunlarının demokrasi içerisinde ve demokrasi mücadelesiyle çözülmesi gerektiği konusundaki kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz.

    Türkiye'deki bütün mağdur kesimlerin ve toplumsal muhalefetin parlamentoda en geniş biçimde temsilini hedefleyen bir listeyle halkımızın önüne çıkacağız. Başarılar diliyoruz, eşit ve özgür bir seçim olmasını diliyoruz."

    HDP’nin il il milletvekili aday listesi şöyle: 
     
    ADANA
     
    1- Tülay Hatimoğulları
    2- Kemal Peköz
     
    ADIYAMAN
     
    1- Hasan Basri Yorulmaz
     
    AFYONKARAHİSAR
     
    1- Nevin Aytekin
     
    AĞRI
     
    1- Bedran Öztürk
    2- Dirayet Dilan Taşdemir
    3- Dalha Kaya
    4- Keziban Dumlu
     
    AMASYA
     
    1- Hamza Yılmaz
     
    ANKARA 1. BÖLGE
     
    1- Filiz Kerestecioğlu Demir
     
    2- Eşref Kiraz
     
    ANKARA 2. BÖLGE
     
    1- Nuray Türkmen Canlı
     
    ANKARA 3. BÖLGE
     
    1- Veli Saçılık
     
    ANTALYA
     
    1- Kemal Bülbül
    2- Deniz Yıldırım
     
    ARTVİN
     
    1- Recep Demirci
     
    AYDIN
     
    1- Ferhat Tunç Yoslun
     
    BALIKESİR
     
    1- Nesibe Yöyler
     
    BİLECİK 
     
    1- Fehmi Korkmaz
     
    BİNGÖL
     
    1- Erdal Aydemir
    2- Nihat Aksoy
    3- Gülistan Azak
     
    BİTLİS
     
    1- Mahmut Celadet Gaydalı
    2- Zahit Mutlu
    3- Sevda Tabak Yamaç 
     
    BOLU
     
    1- Kenan Balta
     
    BURDUR
     
    1- Bekir Çiçek
     
    BURSA 1. BÖLGE
     
    1- Yüksel Akgün
     
    BURSA 2. BÖLGE
     
    1- Mehmet Emin Adıyaman
     
    ÇANAKKALE
     
    1- Bülent Köreği
     
    ÇANKIRI 
     
    1- Nazlı Çoban
     
    ÇORUM
     
    1- Bektaş İlhan Eke
     
    DENİZLİ
     
    1- Şerife Yıldırım
     
    DİYARBAKIR
     
    1- Adnan Selçuk Mızraklı
    2- Salihe Aydeniz
    3- İmam Taşçıer
    4- Remziye Tosun
    5- Hişyar Özsoy
    6- Semra Güzel 
    7- Garo Paylan
    8- Dersim Dağ
    9- Musa Farisoğulları
    10- Abdurrahim Durmuş 
    11- Mehmet Temizyüz
    12- Ferda Fahrioğlu Akın
     
    EDİRNE
     
    1- Murat Amil
     
    ELAZIĞ
     
    1- Cevdet Konak 
    2- Selma Metin
     
    ERZİNCAN
     
    1- Pınar Aytekin Özgüç
     
    ERZURUM
     
    1- Mehmet Kasım Fırat
    2- Zeliha Dündar
     
    ESKİŞEHİR
     
    1- Hüseyin Demir
    2- Nurten Özer Uluçelebi
     
    GAZİANTEP
     
    1- Mahmut Toğrul
    2- Bedriye Yorgun
    3- Mehmet Karayılan 
     
    GİRESUN
     
    1- Halil Karavelioğlu
     
    GÜMÜŞHANE
     
    1- Seyit Kartal
     
    HAKKARİ
     
    1- Leyla Güven
    2- Sait Dere
    3- Özgür Zeydanoğlu
     
    HATAY
     
    1- Barış Atay Mengüllüoğlu
     
    ISPARTA
     
    1- Mevlüt Sabuncu
    2- Celal Çiçek
     
    MERSİN
     
    1- Fatma Kurtulan
    2- Rıdvan Turan
    3- Atillah Güney
     
    İSTANBUL 1. BÖLGE
     
    1- Pervin Buldan
    2- Musa Piroğlu
    3- Erkan Baş 
    4- Erol Katırcıoğlu
    5- Sema uçar
     
    İSTANBUL 2. BÖLGE
     
    1- Ahmet Şık
    2- Oya Ersoy
    3- Hüda Kaya
    4- Mustafa Avcı
    5- Tülay Korkutan
     
    İSTANBUL 3. BÖLGE
     
    1- Turgut Öker
    2- Dilşat Canbaz Kaya
    3- Hakkı Saruhan Oluç
    4- Ali Kenanoğlu
     
    İZMİR 1. BÖLGE
     
    1- Serpil Kemalbay Pekgözegü
    2- Nurettin Turğay
    3- Yalçın Yanık
    4- Rahime Turan
    5- Hüseyin çağlar
     
    İZMİR 2. BÖLGE
     
    1- Murat Çepni
    2- İdil Uğurlu
    3- Ayşe Yılmaz
    3- Mehmet Aker
    4- Cemile Aydın
     
    KARS
     
    1- Ayhan Bilgen
    2- Arzu Muco
    3- Bişar Abdi Alinak
     
    KASTAMONU
     
    1- Hüseyin Gökoğlu
     
    KAYSERİ
     
    1- Kadri Erener
    2- Eylem Cengiz
     
    KIRKLARELİ
     
    1- Diren Cevahir Şen
     
    KIRŞEHİR
     
    1- Gökhan Akın
    2- Heliz Abı
     
    KOCAELİ
     
    1- Ömer Faruk Gergerlioğlu
    2- Fatma Yıldırım
    3- Kureyş Bilgiç
    4- Yasemin Üçer
     
    KONYA
     
    1- Bülent Kılıç
    2- Berna Çelik
    3- Eylül Yaylacı
    4- Gıyasettin Almaz
    5- Jiyan Huri Yalçın
    6- Ramazan Ot
    7- Bahar Ekinci
     
    KÜTAHYA
     
    1- Abdurrahman Adıyaman
     
    MALATYA
     
    1- Mehmet Tuncel
    2- Jiyan Taş
    3- Kemal Gedik
    4- Fatma Alataş
    5- Hüseyin Kılınç
    6- Sinan Öztürk
     
    MANİSA
     
    1- Lezgin Botan
    2- Birgül Sağsöz
    3- Adnan Mankan
    4- Hasret Aslan
    5- Cevdet Yıldız
    6- Bayram Sönmez
    7- Abiddin Padak
    8- Nihat Yıldırım
    9- İhsan Çaça
    10- Veysi Durgut
     
    KAHRAMANMARAŞ
     
    1- Hüseyin Bakır
    2- Meryem Yıldız
    3- Rauf Tepe
    4- Sevgi Borak
    5- Şahin Şanci
    6- Tülay Kılınç Deniz
    7- İnanç Yıldız
    8- Recep Kaya
     
    MARDİN
     
    1- Mithat Sancar
    2- Pero Dündar
    3- Tuma Çelik
    4- Ebrü Günay
    5- Gülbin Şahin Dağhan
    6- Dilaver İnal
     
    MUĞLA
     
    1- Sultan Özcan
    2- Hüsran Belgin Koç
    3- Yılmaz Yüksel
    4- Ebru Demir
    5- Kemal Koç
    6- Sebahat Fırat
    7- Abdullah İpekli
     
    MUŞ
     
    1- Gülistan Kılıç Koçyiğit
    2- Mensur Işık
    3- Şevin Coşkun
    4- Adnan Topçu
     
    NEVŞEHİR
     
    1- İrfan Turan
    2- Bedrettin Eser
    3- Kevser Yalçın
     
    NİĞDE
     
    1- Mehmet Salih İtah
    2- İbrahim Avşar
    3- Ümran Baturay
     
    ORDU
     
    1- Mesut Bilgi
    2- Bayram Kuşman
    3- Ruken Kayaalp
    4- Şevder Yandı
    5- Çetin Kaplan
    6- Tahsin Timur
     
    RİZE
     
    1- Necmettin Durmuş
    2- Köna Hazar Özsoy
    3- Sevgi Evren Köroğlu
     
    SAKARYA
     
    1- Çiçek Arıç
    2- Hividar Tangüner
    3- Hüseyin Kaya
    4- Gaye Çalışkan
    5- Kemal Fktaş
    6- Derya Bingöl
    7- Haydar Erol
     
    SAMSUN
     
    1- Mediha Oya Yağcı
    2- Celal Kocabıyık
    3- Efraim Vayiç
    4- Ali Dursun Kurt
    5- Fikri Yolaydın
    6- Kubilay Öztürk
    7- Cemil Aksu
    8- Sevda Özbek Yakut
    9- Yusuf Kır
     
    SİİRT
     
    1- Meral Danış Beştaş
    2- Sıdık Taş
     
    SİNOP
     
    1- Ayşegül Kafkas
    2- Sefa Öztürk
     
    SİVAS
     
    1- Salim Kaplan
    2- Feray Mertoğlu
    3- Hüseyin Eriş
    4- Gurbet Demirhan
    5- Erhan Gövercin
    6- Halime Tunç
    7- Tekin Çatalkaya
     
    TOKAT
     
    1- Erdal Bektaş
    2- Rana Rende
    3- Namet Ertoğan
    4- Muhammet Veysel Yıldız
    5- Servet Yüksel
     
    TRABZON
     
    1- Hüseyin Taka
    2- Ahmet Hazar Dilaver
    3- Kader Uzun Madenkuyu
    4- Nurettin Karadeniz
    5- Güven Atabay
    6- Dursun Ali Kurt
     
    DERSİM
     
    1- Alican Önlü
    2- Meral Hanbayat Yeşil
     
    URFA
     
    1- Nimetullah Erdoğmuş
    2- Ayşe Sürücü
    3- Nusrettin Maçin
    4- Ömer Öcalan
    5- Aliye Kızıldamar
    6- İsmail Kaplan
    7- Roza Yazmacı
    8- Yusuf Yetim
    9- Songül Arpa
    10- Orhan Özkan
    11- Elif Rojda Talar
    12- Celaledin Erkmen
    13- Meral Balter
    14- Bişar Tüysüz
     
    UŞAK
     
    1- Süleyman Sözkesen
    2- Şükran Sarı
    3- Memet Latif Yıldırım
     
    VAN
     
    1- Sezai Temelli
    2- Bedia Özgökçe Ertan
    3- Murat Sarısaç
    4- Muazzez Orhan
    5- Tayip Temel
    6- Cengiz Çiçek
    7- Mukaddes Karakoç
    8- Asuman Yelmazer
     
    YOZGAT
     
    1- Yusuf Aran
    2- Mehmet Şirin Erez
    3- Deniz Öztürk
    4- Cem Eren Aslan
     
    ZONGULDAK
     
    1- Mehmet Zeki Salmanoğlu
    2- Bedirhan Güneş
    3- Asya Gezer
    4- Fevzi Kaya
     
    AKSARAY
     
    1- Seyit Mehmet Keskin
    2- Cihan Yılmaz
    3- Şükran Acar
    4- Ahmet Demir
     
    BAYBURT
     
    1- Şemsettin Takva
     
    KARAMAN
     
    1- Cemil Yalçın
    2- Ayşe Durunesil
    3- Remzi Gökdağ
     
    KIRIKKALE
     
    1- Doğan Anğay
    2- Rıfat Roni
    3- Tekyeddin Aktaş
     
    BATMAN
     
    1- İdris Baluken
    2- Feleknas Uca
    3- Necdet İpekyüz
    4- Ayşe Acar Başaran
    5- Şükrü Baytar
     
    ŞIRNAK
     
    1- Abdullah Güngen
    2- Leyla Birlik
    3- Hüseyin Kaçmaz
    4- Nuran İmir
     
    BARTIN
     
    1- Yılmaz Topaloğlu
    2- Şayeste Salmanoğlu
     
    ARDAHAN
     
    1- Taşkın Aktaş
    2- Yaşar Kaya
     
    IĞDIR
     
    1- Kıznaz Türkeli
    2- Habip Eksik
     
    YALOVA
     
    1- Ali Fuat Hatip
    2- Hediye Polat
    3- Abdurrazak Ekinci
     
    KARABÜK
     
    1- Ensar Topal
    2- Mustafa Özsoy
    3- Derya Göçtürk
     
    KİLİS
     
    1- Kasım Kısa
    2- Ezel Aydın
     
    OSMANİYE
     
    1- Ahmet Eken
    2- Müslüm Çağan
    3- Derya Turhan
    4- Celal Eker
     
    DÜZCE
     
    1- Yahya Macit 
    2- Sema Güneş
    3- Mehmet Şerif Orgun (HABER MERKEZİ) 

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    Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 19:03
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