HDP milletvekili adayları netleşti: İşte öne çıkan isimler

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için adaylık listesi kesinleşti.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için adaylık listesi kesinleşti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, Sezai Temelli ise Van’dan aday gösterildi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Hayri Demir’in aktardığına göre; HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise yeniden Kars’tan aday oldu. Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş ise Siirt'ten aday oldu.

Önceki dönemde Meclis’e giren Ermeni vekil Garo Paylan yeniden aday gösterildi. Paylan, bu dönem seçim bölgesi olan İstanbul yerine Diyarbakır’dan gösterilecek. Alevi kimliğiyle bilinen Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu İstanbul’dan, Kemal Bülbül ise Antalya’dan aday gösterildi. Diyarbakır milletvekili olan Ezidî Feleknas Uca da bu kez Batman’dan aday gösterildi. Süryani kimliğiyle bilinen Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Türkiye Sorumlusu Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik de Mardin’den aday.

Mithat Sancar yeniden Mardin’den, Hüda Kaya da yeniden İstanbul’dan aday oldu. Kaya ile birlikte Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi ve aynı zamanda Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyeliği de yapan Prof. Dr. Nurettin Turgay da İzmir’den aday gösterilecek.

ONUR HAMZAOĞLU ADAY OLMADI

Adaylık için ismi geçenlerden ve 101 gündür tutuklu bulunan HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun aday olmayacağını bildirdiği öğrenildi. HDK’nin diğer Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit Muş’tan aday gösterilecek.

AHMET ŞIK İSTANBUL’DAN ADAY

HDP listesinden 2 gazeteci de aday listesinde yerini aldı. Ahmet Şık İstanbul 2’nci Bölgeden aday gösterilirken, Tayyip Temel de Van’dan aday gösterildi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Günay ve Cengiz Çiçek de HDP listesinden aday gösterildi. Günay Mardin’den, Çiçek ise Van’dan aday gösterildi.

ÖCALAN'IN YEĞENİ LİSTEDE

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın oğlu ve HDP Mardin eski İl Eş Başkanı Ömer Öcalan da Urfa’dan aday gösterilecek.

BARIŞ ATAY HATAY'DAN

TİP kurucu üyelerinden Barış Atay Hatay’dan, uzun bir dönem Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkanlık görevini yürüten ve 7 Haziran 2015 seçimlerinde de HDP’den seçilen Rıdvan Turan Mersin’den, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan Dilşad Canbaz, Erkan Baş, Halkevleri Genel Başkanlığı’nı önceki dönem yürüten Oya Ersoy İstanbul’dan, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni İzmir'den, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'dan aday gösterildi.

İmam Taşçıer yeniden Diyarbakır’dan aday gösterilirken, DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk Ağrı’dan, tutuklu DTK Eş Başkanı Leyla Güven de Hakkari’den aday gösterildi. Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkan Yardımcısı Nusrettin Maçin da Urfa’dan aday gösterildi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara’dan, Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir de yeniden Ağrı’dan aday gösterildi. HDP’nin önceki dönem eş genel başkanlığını yapan Serpil Kemalbay İzmir’den aday gösterildi.

VELİ SAÇILIK ANKARA’DAN ADAY

Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Veli Saçılık’ın da Ankara’dan aday gösterileceği kesinlik kazandı.



Diyarbakır’ın Sur ilçesinde “sokağa çıkma yasağı” döneminde Sur’da aylarca mahsur kalan ve çıktıktan sonra 2 yaşındaki kızı Beritan Tosun ile birlikte tutuklanan Remziye Tosun da Diyarbakır’dan aday gösterildi.

FERHAT TUNÇ AYDIN’DAN

Sanatçı Ferhat Tunç ise Aydın’dan aday gösterildi.

KHK MAĞDURLARI DA LİSTEDE

KHK ile ihraç edilen yazar-akademisyen Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli’den, Ekonomist Erol Katırcıoğlu ise İstanbul’dan aday gösterildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER ADAY OLMADI

4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve halen Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP İmralı Heyeti üyesi İdris Baluken, bu kez Batman’dan aday gösterildi. Heyet Sözcüsü olan Sırrı Süreyya Önder ise aday olmadı.

Gazete Duvar, HDP’den edindiği bilgiye göre 5 ay süren 25. Yasama Dönemi hariç 2 dönem milletvekilliği yapanlar listede yer almayacağını aktarmıştı. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bu çerçevede listede olmayacağı öğrenildi. Söz konusu kuralın yaklaşık 4 dönemdir milletvekili olan Pervin Buldan’ın eş başkan olması nedeniyle Buldan için esnetildiği öğrenildi.

DİYARBAKIR LİSTESİ

HDP’nin Diyarbakır listesinde Diyarbakır Tabip Odası eski başkanı olan Selçuk Mızraklı birinci sıradan aday gösterildi. DTK Başkanlık Divanı üyeleri Saliha Aydeniz ve Musa Farısoğlulları, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ, Abdurrahman Durmuş, Mehmet Temizyüz, Ferda Fahrioğlu aday gösterildi.

18 YAŞINDA ADAY

Diyarbakır’daki adaylar arasında Dersim Dağ ve Abdurrahman Durmuş seçilecek yerlerden aday gösterildi. En genç aday olarak 18 yaşında bir genç İzmir’den gösterildi.

HDP’nin milletvekili aday listesinin saat 16.00 civarında YSK’ye verilmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

CHP milletvekili aday listesi belirleniyor

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 14:13

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