Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Dönmez'in kullandığı Kütahyalılar firmasına ait 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirmişti. Yaralanan yolculardan Ramazan Salih Keskin, kaldırıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Keskin'in hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralı sayısı da 16 oldu.

Öte yandan ölen otobüs şoförü Süleyman Dönmez'in, İstanbul'dan gelirken Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otobüsü, ikinci şoförden devralıp, direksiyon başına geçtiği öğrenildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 10:55

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