Meslek liselerinde 'devir' tartışması: İşçi miyiz öğrenci mi?

'Meslek liselerinin özel sektöre devredildiğini' beyan eden ve 'yanlışlıkla' yazıldığı öne sürülen belgenin okullarda yarattığı huzursuzluk sürüyor.

Helin ÇAKIR

Antep

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve kurumlara gönderilen bir yazıda meslek liselerinin özel sektöre devredilmesinin ortaya çıkması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yalanlansa da öğrencileri huzursuz etmiş durumda. Staj sömürüsü altında olduklarını belirten öğrenciler, böyle bir devrin söz konusu olması halinde öğrenci sömürüsünün daha da artacağını dile getirerek, “İşçi miyiz öğrenci mi?” diye sordu.

Antep’te konuştuğumuz meslek lisesi öğrencileri ‘özel sektöre devir’ karmaşası vesilesiyle, hem okullarındaki eğitimin ne kadar yetersiz olduğunu anlattılar hem de çalıştıkları işyerlerindeki çalışma koşullarını.

‘TEMEL DERSLERİMİZ BİLE ANLATILMIYOR’

Şehit Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebal Orunca, böyle bir devir olursa öğrencilerin değil, patronların düşünüldüğünün bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Meslek lisesinde okuyan öğrencilerin sınavlara hazırlanmasının zorluklarını anlatan Orunca, “Temel derslerimiz bile anlatılmıyor, okulumuzun kütüphanesi dahi açılmazken sınava çalışmamız isteniyor. Bir yandan staj derdi bir yandan üniversite sınavı ve gelecek kaygısı peşimizi bırakmıyor” dedi.

‘PATRON YEMEK YEMEZSE BEN DE YİYEMİYORUM’

Stajda yaşadıkları zorlukları da anlatan Orunca, “Bizleri sadece işgücü olarak görüyorlar, stajda saatlerce oturmadığım zamanlar oluyor. Yemek bizden deyip parasını vermeyen patron Bir şey yemek istemeyince ben de yiyemiyorum” dedi.

Ali Tiryakioğlu Ticaret Meslek Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Yusufcan Hazar ise, sınav, temizlik, fotokopi denilerek okulda toplanan paralardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Hazar, “kayıt esnasında bile iki kutu A4 kağıdı istendiğini söyledi. Okulların özel sektöre devredilmesinin gündeme gelmesi hakkında ne düşündüğünü sorduğumuzda ise “İşçi miyiz öğrenci mi?” ifadesini kullandı.

Nigar Ertürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Ali Kaya ise “Hükümet de, patronlar da bizler ucuz işçi görüp, sigortasız çalıştırıyor” dedi. Staj yaparken sabah sekiz, akşam dörtte işi bırakması gerektiğini söyleyen Ali Kaya, çalışma saatlerinin akşam 8’e kadar sürebildiğini belirtti. Ali Kaya ayrıca asgari ücretin 3’te 1’i oranında ücrete tabi tutulduğunu da ifade etti.

‘SÖZLÜ TACİZLE KARŞILAŞABİLİYORUZ’

Sağlık meslek lisesi son sınıf öğrencisi Beyza ise özellikle kadın öğrencilerin staj yaparken yaşadığı zorlukları anlattı: “Biz meslek lisesi öğrencilerinin geleceği ‘nasıl daha fazla çıkar elde ederiz?’ diyerek şekillendirilmek isteniyor. Stajlarda bizleri insan yerine koymuyorlar, Staj yerlerinin güvenliği kontrol edilmezken, kadın öğrenciler sözlü tacizle karşı karşıya kalabiliyor. Şimdi bir de özelleştirme gündeme geldi eğer bu hayata geçerse yaşadıklarımızın kat kat artacağı görülen bir gerçek.”

NE OLMUŞTU?

Evrensel’in ortaya çıkardığı meselede; Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü meslek liselerinin özel sektöre devri ile ilgili okul ve kurumlara yazı göndermiş, yazının ortaya çıkmasının ardından düzeltme yazısı yayınlamıştı. Ayrıca gazetemizi arayan yetkililer, personel hakkında da soruşturma başlatıldığını söylemişti. Ancak düzeltme yazısında da meslek liseleri için ‘özel sektör, sanayi ve ticaret odalarıyla iş birliği ve ortak projeler’ ibaresine yer vermesi de dikkat çekmişti.

Milli Eğitim ‘Yanlış yazdık, düzelttik' dedi

Meslek liselilerin eti de kemiği de patronların

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 22:25

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