'Öğrenciler evlerinde okunan gazeteler üzerinden fişleniyor' iddiası

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Ülkü Ortaokulu'nda evlerinde okunan gazeteleri sınıfa getirmeleri istenen öğrencilerin bu yolla fişlendiği iddia edildi.

Hayri TUNÇ

İstanbul

İstanbul Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesinde bulunan Ülkü Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik fişleme yapıldığı iddia edildi.

Gaziosmanpaşa Hüriyet Mahallesinde bulunan ve geçen yıl yarısı İmam Hatip olarak değiştirilip bazı öğretmenleri KHK ile ihraç edilen Ülkü Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencilerine yönelik bazı öğretmenler tarafından fişleme yapıldığı iddia edildi. İddia üzerine görüştüğümüz ve isimlerinin yazılmasını istemeyen bazı veliler, okulda bazı derslerde "gazete okuyacağız" iddiasıyla öğrencilerin evlerinde bulunan ve günlük alınan gazetelerden örnekler getirilmesinin istendiğini, gazete getiren öğrencilerin hangi gazeteleri aldığının not edildiğini iddia etti.

Bir öğrencinin Sözcü gazetesini götürdüğü için öğretmen tarafından "Evde bunu mu okuyorsunuz" şeklinde sorguya çekildiğini iddia eden veli, Sabah, Takvim gibi gazeteler götüren diğer çocuklara soru sorulmadığını öne sürdü.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 19:35

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