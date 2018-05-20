Pertek’in Akdemir köyü 1 aydır susuz, halk perişan

Dersim’in Pertek ilçesine bağlı Akdemir köyünde yol çalışmaları nedeniyle 1 aydır susuz olan halk tepkili.

Dersim’in Pertek ilçesine bağlı Akdemir köyü, yol genişletme çalışmaları nedeniyle 1 aydır susuz. Dersim merkez ile Pertek arası yapılan yol çalışmalarının kayyım tarafından yapıldığı öğrenilirken, 100 haneli köyde sondaj ile derelerden su çekilip ihtiyaçlar karşılanıyor. Köylüler bu sorunu yetkililere defalarca taşımasına rağmen sonuç alınamadı.

Köylülerden Kibar Kargı, “Çektiğimiz sıkıntılar bir yana suyumuzu istiyoruz. Evde hasta yatalak yine bakıma muhtaç yaşlılarımız var. Su olmadığı için kişisel ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Bir an önce suyumuzu istiyoruz. Eğer bu sorun çözülmezse gelip kayyım belediyesi önünde eylem yapacağız. Sesimizi duyuracağız” dedi.

Köy halkından Saray Güler de, “Yıllardır su sorunu yaşıyoruz. Ancak yapılan yol yapımı ile suyumuz hepten kesildi. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Derelerden getirdiğimiz su ile ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” diye konuştu.

Bir diğer yurttaş Songül Güler de aynı sorunlardan yakınarak, “1 aydır yol yapımı için resmen suyla cezalandırılıyoruz. Rezil olduk. Elbiselerimizi dahi yıkayamıyoruz. İçme suyu için de eşeklerle derelerden taşıyoruz” dedi. (Dersim/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 19:02

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