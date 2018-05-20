Filistin’e ağlarken İsrail’e petrol sevkiyatı!

Yenikapı’daki Kudüs mitinginden 1 gün sonra, İsrail’e Türkiye üzerinden petrol sevk edildiği ileri sürüldü.

AKP’nin Yenikapı’da cuma günü düzenlediği Kudüs mitinginden 1 gün sonra, İsrail’e Türkiye üzerinden petrol sevk edildiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet.com.tr’nin özel haberine göre, dünyadaki tüm tanker hareketlerini takip eden TankerTrackers sitesindeki istatistikler, sadece geçen ay Ceyhan’dan İsrail’e 1.5 milyon varil petrol sevk edildiği gösteriyor. TankerTrackers sitesinin yaptığı son paylaşımlar da, Yenikapı’da yapılan mitingden bir gün sonra da İsrail’e petrol sevk edildiğine işaret ediyor. Habere göre, sitenin yayınladığı sevkiyat haritası, 19 mayıs günü Ceyhan’dan İsrail’e 1 milyon varil gizli petrol sevkiyatı yapıldığını gösteriyor. Rotayı Port Said olarak yazan tankerler son anda İsrail’in Aşkelon limanına yöneliyor.

Arap ülkeleri 1973’ten bu yana İsrail’e petrol ambargosu uyguluyor. İsrail’in ihtiyacı olan petrolün yaklaşık 4’te 3’ü Ceyhan’dan tankerlerle sevkedilen petrolle karşılanıyor.

Türkiye’nin bu ticarete izin vermemesi İsrail’i oldukça zor durumda bırakacak olmasına rağmen bu yöntem kullanılmıyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 18:42

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