Adana'da 'Seçime Giderken Türkiye' paneli yapıldı

Akademisyenler, “24 Haziran seçimlerinden sonra alternatif ekonomi politikaları hayata geçirilmezse sadece kaptanı değiştirmiş oluruz” dedi.

Adana’da seçim öncesi Türkiye ekonomisi konuşuldu, akademisyenler uyardı: “24 Haziran seçimlerinden sonra alternatif ekonomi politikaları hayata geçirilmezse sadece kaptanı değiştirmiş oluruz.”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi “Seçime Giderken Türkiye” paneli gerçekleştirdi. Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman ve Abant İzzet Bayal Üniversitesi uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Yaşlı katıldı. AKP’ye yeni bir ekonomi politikası sunmadığını ifade edilen konuşmalarda, alternatif bir program açıklanmadıkça, kemer sıkma politikasına başvurulacağının altı çizildi.

‘İMF İLE MASAYA OTURABİLMEK İÇİN BASKIN SEÇİM’

Baskın seçim kararını değerlendiren Yaşlı, “İyi partiyi seçime sokmak istemediler. İttifaklar yapılamasın istediler. Dış politikada Ortadoğu’da hızlı gelişmeler yaşanıyor. Ne oluyor? ABD İran’la nükleer analaşmayı bozdu. Lübnan’da Hizbullah ve müttefikleri seçimi kazandı. Bu gelişmler karşısında İran’a Suriye üzerinden bir saldırı olduğu takdirde Emperyalistlerle hızlıca masaya oturmak istediler” dedi. Ekonominin bırakın 2019’u 2018’in sonuna kadar bile götürülemeyeceğinin ortada olduğunu kaydeden Yaşlı, “Sandıktan çıkarlarsa belki adını İMF programı koymayacaklar, belki İMF ile doğrudan masaya oturmayacaklar ama Batı sermayesini tatmin edecek yeni özelleştirme süreçlerini, kamuda güvencesiz çalışmayı tekrar halkın gündemine getirecekler. Korkunç zamlarla ve enflasyonun altında ücret zamları ile halkın karşısına çıkacaklar” dedi.

‘SEÇİMİ KAZANSALAR DAHİ YÖNETEMEYECEKLER’

Seçimi kazansalar dahi Türkiye’yi yönetme kabiliyetlerinin giderek azaldığını ve toplumla bağlarının zayıfladığını ifade eden Yaşlı “Kazansalar dahi kısa sürede Türkiye’yi yeni bir seçime götürmek zorunda kalacaklar. Şimdi 24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonuçlar önemli. Yüzde 50’de bir bıkkınlık, sıkılmışlık var” dedi.

BEDEL EMEKÇİLERE ÖDETİLMESİN

Muhalefetin AKP’ye alternatif bir ekonmi politikası sunması gerektiğini dile getiren Yaşlı, “Muhalefet kazanır da Türkiy’yi İMF kapısına bağlarsa işler bir kez daha karışır. Muhalefetin AKP’nin iktidar politikkarından farklı, üretim ekonominse dayanan bölülümde adaleti gözeten, toplumun emekçi işçi köylüleri göeten bir iktisat programına sahip olması lazm. Bu iktidarın yaptıklarını temizlerken bedelini emekçilere ödetmeyen programa ihtiyaç var” dedi.

‘MEVCUT PARLAMENTER SİSTEMİ İSTEMEK YETMEZ’

Uygulanan parlamenter sistemi talep etmenin yeterli olmadığını ifade eden Prof. Dr. Aziz Konukman ise, ANAP döneminde meslek örgütlerinin kamusal gücünin azaltıldığını, bütçenin halk denetimden çıkarıldığını vurguşadı. Konukman vergi rejimindeki adaletsizliklere de dikkat çekti.

‘KREDİ İÇİN VARLIKLARIMIZI İPOTEK GÖSTERECEKLER’

Yeni dönemde iki paralel bütçe uygulaması ortaya çıktığını dile getiren Konukman, “Biri Kamu özel ortaklığı, diğeri Varlık Fonu. Karlar şirkete, zararlar devlete sistemi var. Doluluk garantisi, araba garantisi... Böyle kapitalizm mi olur? Pazar ekonomisiyse buyur yolcunu kendin bul. Bu da tıkandı. Hala kanal İstanbul’a para bulamıyor, bazı kamu özel ortaklıkları tıkandı. Sıcak para akışı için Şimdi Varlık Fonu’nu kullanacaklar.’ Varlık fonunu kuralım bu yoklukta tüm varlılarımızı ipotek ettirelim kredi çekmek için’ dediler. Ulusal tüm varlıklar, mesela Ziraat Bankası’nda hepimizin parası var. Tüm paralarımız varlık fonunun denetiminde. Yarın bir gün ipotek gösterse sayıştayın denetimi yok” dedi.

‘SERVET VERGİSİ UYGULANMALI’

Bütçe açığının patlayacağını ifade eden Konukman, “ Ben bu düzen içinde götüreceğim diyen İMF ile de olailir onsuz da olabilir kemer sıkacak. Bu çok net. Bizmkiler parlamenter rejime döneceğini söylemiş. Emek lehne toplu sözleşmelerde biraz daha makul sözleşmeler olabilir ama yeni zamlar ve vergi artışları ile alacağız. İstediğiniz kadar tersini söyleyi” dedi. Mevcut politikalar dışında bir çözümün mümkün olduğunu anlatan Konukman, bir TV programınd yaşadıklarını aktararak “Canlı yayında ‘alternatif açıkla’ dediler.’Servet vergisi’ dedim, hemen reklama girdiler. Orada eski 68’li birisi varmış, sonradan dönmüş reklamcı olmuş. O ‘Bu komünisti nerden buldunuz?’ demiş. Ben de ‘Arkadaşlar ben revizyonist oldum önceden devrimciydim,’ servetlere el konumalı’ diyordum. Şimdi sadece’ servet vergisi’ dedim. Burjuvazi bu anlamda faşisttir. Kendilerine hep muafiyet uygularlar. Senden benden KDV’yi alıyor cebine atıyor enayi miyim ben af gelecek diye. Alternatif ekonomi politikaları gerekli yoksa geminin kaptanını değiştiririz ama gemi aynı yöne doğru gider” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 18:18

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