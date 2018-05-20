İşçiye yok diyenler borsada ralli yaptı!

Metal patronları kârlarına kâr katmaya devam ediyor. Borsa İstanbul’da otomotiv şirketlerinin kârı bir yılda 36.2 arttı.

Metal sözleşmesi döneminde işçiye zam vermemek için ellerinden geleni yapan metal patronları kârlarına kâr katmaya devam ediyor. Borsa İstanbul’da otomotiv sektörü şirketlerinin toplam net kârı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36.2 artarak 836.7 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2018’in ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36.2 artarak 836 milyon 727 bin liraya yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin 4’ü yılın ilk çeyreğinde, 2017’nin aynı dönemine göre kârını artırırken, 2’si de zararını azalttı. Finansal sonuçlarını açıklayan şirketlerden 2’si ise aynı dönemde net kâr anlamında olumsuz performans sergiledi.

Ford Otosan 432.3 milyon lirayla en yüksek kâr açıklayan şirket olurken, kârını önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 187 artıran Doğuş Otomotiv, yılın ilk çeyreğinde 81.3 milyon lira kâr açıkladı.

Otomotiv şirketleri arasında, en yüksek net kâr sıralamasında Ford Otosan’ı 325 milyon lira ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (Tofaş) takip etti. En yüksek kâr açıklayan ilk iki şirketin Koç Holding bünyesinden olması dikkati çekerken, Holding çatısındaki diğer otomotiv şirketlerinden Türk Traktör 56.2 milyon lira kâr açıkladı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 18:06

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