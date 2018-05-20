Diyarbakır'da konuşan Yıldırım: Zulümle abat olunmaz

'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitinginde konuşan Başbakan Yıldırım 'Ey peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abat olunmaz' dedi.

Diyarbakır'da düzenlenen 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım İsrail'in Gazze'deki katiamına ilişkin "Ey mukaddesat bilmeyen,ey peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abat olunmaz" dedi.

Kürt sorununa ilişkin de konuşan Yıldırım, "Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına bir daha gözyaşı döktüremeyecek. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 18:03

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