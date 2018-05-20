Çorum’da toprak kayması: 2 işçi yaralandı

Çorum'da, yağmur drenaj kanalı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi yaralandı.

Çorum'da, drenaj kanalı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi yaralandı.

Olay, Çorum’un Kunduzhan Mahallesi’nde Meydan Cami yakınlarında meydana geldi. Özel bir şirket tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Üç metre derinliğindeki çukurda çalışma yapan işçilerden Şuayip Özbaş ve Selman Gümüş toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarılmayı bekleyen işçiler sağlık ekipleri, itfaiye ve vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden kazma ve kürek kullanılarak kurtarıldı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan iki işçi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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