Onur Hamzaoğlu'nun tutukluluğuna sosyal medyadan tepki

100 gün önce gözaltına alınan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun tutukluluğuna dikkat çekmek amacıyla Twitter'da #Onur100GündürTutsak etiketi açıldı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü, Tıp Doktoru, Akademisyen Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, bundan 100 gün önce (9 Şubat 2018'de) gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı.

Twitter kullanıcıları #Onur100GündürTutsak etiketiyle Hamzaoğlu'nun tutukluluğuna dikkat çekiliyor, atılan tweetlerle Hamzaoğlu'ya özgürlük isteniyor.

Belirlenen etiketle ilk tweet 17.06'da Barış akademisyenlerinin hesabından atıldı.

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 17:20

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