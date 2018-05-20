Ankara'da belediyecilik yine sınıfta kaldı

Başkent Ankara'da kısa süre etkili olan şiddetli yağmur sonucu alt geçit ve tünellerde su birikti, vatandaşlar araç üzerinde kurtarılmayı bekledi.

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde kısa süre etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış, sel ve mahsur kalmalara neden oldu. Alt geçit ve tünellerde su birikti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su içinde kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Atatürk Bulvarı'ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yanındaki alt geçitte mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf: Gökhan Ceylan/DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, beklenen yağış geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Fotoğraf: Gökhan Ceylan/DHA

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Özellikle Kızılay'da yollarda ve kaldırımlarda büyük su birikintileri oluştu. Başkentin en işlek caddesi Atatürk Bulvarı'ndaki TBMM yanında bulunan alt geçit ise su ile doldu. Çok sayıda araç ve otobüs su birikintisinde mahsur kaldı. Vatandaşların suya gömülen araçların üzerine çıkarak yardım bekledi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşları, omuzlarına ve kucaklarına alarak kurtardı.

Fotoğraf: Gökhan Ceylan/DHA

Alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadın da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne ve bebeği, ticari taksiye bindirilerek hastaneye gönderildi.

Fotoğraf: Mustafa Turapoğlu/DHA

Bu arada sel suları Mamak ilçesi Çaglayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi’ndeki bazı sitelerin park alanlarını bastı; araçlar su altında kaldı. Kentte çok sayıda ev ve iş yerinde de su baskınları yaşandığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 17:28

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