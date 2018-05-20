Kastamonu'da üreticilerin çeltik mesaisi başladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde üreticilerin zorlu bir süreç gerektiren çeltik ekim mesaisi başladı.

Özgür ALANTOR

Kastamonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik ekimi başladı. Atatürk’ün talimatıyla 1926 yılında Türkiye’nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya’da 8 bin 500 dekar alanda pirinç ekimi yapılıyor. İlçede yılda ortalama 5 bin ton çeltik üretiliyor. Çiftçilerin çeltik yetiştirmek için gerçekleştirdiği zahmetli çalışma, mart veya nisan ayında tarlanın hazırlanmasıyla başlıyor.

Tarlalarda büyük kare şeklinde bölgeler hazırlayan çiftçiler, daha sonra bu alanlara su veriyor, tarla bataklık haline gelince de çeltik tohumu toprakla buluşturuluyor. Büyük özveri ve zahmetle pirince dönüşen çeltiğin yetişmesi yaklaşık 5 ayda tamamlanıyor. Mevsim şartları normal seyreder ve kuraklık yaşanmazsa kaliteli ve bol ürün alınabiliyor.

Belirli olgunluğa erişen çeltik biçerdöverlerle hasat ediliyor, ardından kabuklarından ayrılıp pirinç haline getirilip tüketicilerle buluşturuluyor.

Akbük köyü muhtarı Hayrettin Gül, havaların iyi gitmesiyle çeltik ekiminin başladığını anlatarak, “Mart veya nisan aylarında önce tarlayı sürüyoruz. Ardından su bırakıyoruz. Tarla düzenlendikten sonra suyun üzerine çıkan kuru otlar tırmıklarla ayıklanıyor. Bu işlemlerle tarlanın hazırlanışı bitmiş oluyor” dedi.

Ekimin ardından tarlayı sık sık kontrol ettiklerine dikkat çeken Gül, “Tohumu saçtıktan sonra 40 gün boyunca sabah akşam tarlaya gelip suyunu kontrol ediyoruz. Su yeterli seviyede olmazsa biten çeltik kuruyabilir” diye konuştu.

Çiftçi Safiye Demirci de 30 yıldır çeltik ekimi yaptığını belirterek, “Çeltik ekiminde ailenin tüm fertleri çalışır. Sulamasından otunun alınmasına kadar kadın erkek ayrımı yok.

Eşlerimizle birlikte çalışıyoruz. Yerine göre kürekle, yerine göre tırmıkla yardım ediyoruz. Herkes gücüne göre bir şeyler yapıyor” dedi.

‘EN ÖNEMLİ SORUN PARÇALI VE KÜÇÜK TARIM ALANLARI’

Tosya Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İhsan Koçgözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en önemli sorunlarının parçalı ve küçük tarım alanları olduğunu söyledi. Arazilerin toplulaştırılması gerektiğine işaret eden Koçgözlü, “Hem küçük hem de birbirinden uzak tarlalar ister istemez maliyeti artırıyor. Bu da daha az kazanmamıza neden oluyor. Tosya ve çevresinde arazilerin bir an önce toplulaştırılması gerekiyor. Bu şekilde maliyetler düşer” dedi. Devrez Çayı ve çevresinde de ıslah çalışması yapılması gerektiğini belirten Koçgözlü, bu gerçekleştirildiği takdirde bölgede su sıkıntısı yaşanmayacağını dile getirdi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 17:00

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