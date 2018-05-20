Fotoğraf: Pixabay
Ağrı'da askeri aracın geçişi sırasında patlama
20 Mayıs 2018 16:02
Ağrı Doğubayazıt'ta askeri aracın geçişi sırasında yola önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen yaşamını yitirdi, 1 er yaralandı.
Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında patlama meydana geldi. Yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen yaşamını yitirdi, 1 er yaralandı. Yaralı er, hastaneye kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. (Ağrı/DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 16:15
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