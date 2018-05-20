KHK'li öğretmenden İnce'ye mektup: Hukuksuz ihraçları gündeminize alın

KHK ile ihraç edilen öğretmenlerden Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye mektup yazdı.

Öğretmenlik görevinden KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye mektup yazdı. Kendisi ve birlikte ihraç edildiği diğer arkadaşlarının yıllarca okuldaki cemaat yapılanmalarına karşı mücadele ettiğini belirten Akyol, “Hukuksuzca ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmelerini gündeminize almanız talebimizdir” dedi.

‘KOMİSYON ÇALIŞMALARI ÇOK AĞIR İLERLİYOR’

OHAL komisyonunun çalışmalarının çok ağır ilerlediğini belirten Akyol, “Mağduriyetleri gidermek amacıyla kurulan OHAL İşlemleri ve İnceleme Komisyonu, ihraç edilen çok az sayıda kişi hakkında karar vermiştir. Kararların geç çıkması var olan mağduriyeti daha da artırmaktadır.” dedi.

‘SAVUNMA HAKKI BİLE TANINMADI’

Akyol mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Herhangi bir suçlama yöneltilmeden, idari ve adli işlem yapılmadan, savunma hakkı bile tanınmadan kamu görevinden çıkarma hukuken en ağır yaptırımdır ve başta Anayasa ve yasalar olmak üzere hukuka, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Hukuk devleti, yurttaşlarına hukuk güvenliği sağlayan devlettir ve hukukun üstünde başka bir güç tanımaz. Soruşturma sonucu savcılıkça haklarında ‘Kovuşturmaya yer olmadığına dair’ karar verilenler ile ihraç sonrasında haklarında hiçbir adli ve idari işlem yapılmayanların KHK ile görevlerine iade edilmeleri hukuk devletinin gereğidir.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 15:42

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