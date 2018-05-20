Erdoğan Bosna Hersek'te: Suikast iddiası haberi bana ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Suikast iddiası haberi bana ulaştı, zaten ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi bu yoldan alıkoymaz' dedi.

Bosna Hersek'te konuşan Balkanlarda suikasta uğrayacağı iddiasına ilişkin "MİT'ten bu haber bana ulaştı, ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz" dedi. Erdoğan ayrıca "Ülkemizin Bosna Hersek'in refahı, birliği ve ekonomik kalkınması dışında hiçbir gizli gündemi yoktur, asla da olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Erdoğan ile İzzetbegoviç, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin Bosna Hersek'in refahı, birliği ve ekonomik kalkınması dışında hiçbir gizli gündemi yoktur, asla da olmamıştır" dedi.

Erdoğan, Balkanlar ziyaretinde suikast iddiasına ilişkin de "MİT'ten bu haber bana ulaştı, ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan, burada eğer görüşmek, buluşmak istediği bir liderle görüşemezse, buluşamazsa benim için doğru bir şey olmaz. Biz kendileriyle burada buluşacağız. Planımız çok farklı bir plandır. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz, 15 Temmuz'daki gibi."

UETD GENEL KURULU'NA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ve eşi Sebija İzetbegovic de eşlik etti.

Avrupa genelinden Türklerin doldurduğu spor salonundaki program, iki ülke milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic de katıldı.

İZETBEGOVİC ERDOĞAN'I BEDİÜZZAMAN İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olarak katıldığı Saraybosna’daki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan İzetbegovic, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarını bir arada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının aktardığına göre İzetbegovic, “Biz uzun yıllardır beraberdik, beraber yaşadık, beraber mücadele ettik. Son kez Çanakkale’de Boşnaklar da kendi ülkesi gibi Türkiye’yi savundu” ifadelerini kullandı. Tarihin iki milleti ayırdığını ancak iki ülkenin kaderinin aynı olduğunu vurgulayan İzetbegovic, “Türkleri de Boşnakları da dinlerinden, kimliklerinden koparmak istediler” diye konuştu.

İzetbegovic, Allah’ın her yüzyılda bir kez birini bahşettiğini ve bu kişinin milletini dinine döndürdüğünü öne sürerek “Bizim Aliya İzetbegovicimiz vardı. Allah’ın yardımıyla ayakta kaldık. Bugün Türk milleti de Allah’ın kendilerine bahşettiği bir kişiye sahip. Bu kişi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ona yardım edin, onu destekleyin. Doğru yolda olmalısınız. Siz Avrupalı Türkler, liderinize destek olmalısınız” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: MİLLETİMİZİ YENİDEN GEÇMİŞİYLE, KÜLTÜRÜYLE, DEĞERLERİYLE BULUŞTURDUK

UETD 6. Olağan Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde, Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak, sözde değil, özde demokrat olduğunu göstermiştir. Gerçek dostluk, gerçek kardeşlik, gerçek yoldaşlık işte bugünlerde belli olur. Bosna Hersek halkı attıkları bu adımla, asırlara salih kardeşliğimizin hala sürdüğünü, gelecekte de devam edeceğini ispatlamışlardır" diye konuştu.

Aliya İzzetbegoviç'i ahirete irtihalinin bir gün öncesinde hastanede ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, kendisine "Bu topraklar evlad-ı fatihandır. Tayyip evladım buralara sahip çıkın" nasihatında bulunduğunu aktardı.

Bosna'yı hiçbir zaman ayrı düşünmediklerini ve beraber yola devam edeceklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Avrupa bizim için nevzuhur bir yer değildir. Ecdadımız bin yıldır Avrupalıdır. Anadolu'ya gelen atalarımızın ilk işi boğazı geçip Avrupa içlerine doğru ilerlemek olmuştur. Özellikle Osmanlı'nın yönü mücbir sebepler hariç daima Avrupa olmuştur. Osmanlı'nın yıkılışının ardından Trakya'ya kadar geri çekilmiş olmamıza rağmen Avrupa'yla ilişkilerimizi hep sürdürdük. İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük insan kayıpları veren Avrupa ülkelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere bu defa gurbetçi olarak Avrupa yollarına düştük. Avrupa’ya istihdam amaçlı gidişimizin üzerinden de 65 yılı aşkın bir süre geçti. Çalışmak için gidenlerin yanında ülkemizde darbeler ve baskılar sebebiyle de Avrupa’ya ayrıca bir yöneliş oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların önemli bir kısmının Avrupa'ya yerleştiğini anlatarak, "Onun için artık bu kıtada yaşayan kardeşlerimize gurbetçi değil, Avrupalı diyoruz. Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık yeni yurt haline geldi. Bin yıl önce Orta Asya'dan gelip Anadolu'yu kendilerine yurt edinen atalarımız bununla kalmamışlardı. Bir ayaklarını Anadolu'ya sabitleyip, öteki ayaklarıyla Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Bugün Anadolu'dan giden 6 milyonu aşkın kardeşimiz, Avrupa'da yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında Türkiye kökenli 20 milyonun üzerinde insanın yaşadığına işaret eden Erdoğan, "Batı Trakya'dan Doğu Avrupa'ya kadar pek çok yerde hâlâ bir asır önce bıraktığımız kardeşlerimizin hayatlarını sürdürdüğünü biliyoruz. Bir bölümünü de sizlerin oluşturduğu bu hazineyi gözümüz gibi korumakta kararlıyız" dedi.

"Her ne kadar birileri bizleri ayırmak için ellerinden geleni yapsa da başaramayacaklar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra tek parti döneminde milletin tarihiyle bağlarının kopartılmaya çalışıldığını öne sürdü. Erdoğan, ders kitaplarında Anadolu'da binlerce yıl önce yaşayan uygarlıkların öğrenildiğini, sonra birden 20'inci yüzyıla geçildiğini, aradaki bin yıllık dönemin neredeyse yok sayıldığını savundu.

Tarih derslerindeki Selçuklu ve Osmanlı bahislerinin afaki bir konu gibi anlatıldığını öne süren Erdoğan, "Medeniyetimizin ve tarihimizin binlerce yıllık birikimini yok sayan bu anlayışı biz yıktık biz… Milletimizi yeniden geçmişiyle, kültürüyle, değerleriyle buluşturduk. Üzerinde önemle durduğumuz hususlardan biri de sizler yani Avrupalı Türklersiniz" ifadelerini kullandı.

Salondaki katılımıcılara, "Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın" tavsiyesinde bulunan Erdoğan, çifte vatandaşlığa izin veren ülkelerde zaten bu sorunun olmadığına dikkati çekti.

Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların, "Mavi Kart" başta olmak üzere Türkiye'de haklarını hiçbir kayıp olmadan kullanabilecekleri formüller geliştirdiklerini bildirdi. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan Bosna Hersek'te: Suikast iddiası haberi bana ulaştı

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 18:43

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