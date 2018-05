Osmaniye'de konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Benim en büyük projem huzur. Huzur gelecek memlekete' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Osmaniye ve Adana'da düzenlenen mitinglerde "Benim en büyük projem huzur. Huzur gelecek memlekete" dedi. Sınav sorularını da milletin oyunu da çaldırmayacaklarını söyleyen İnce "Eğitim dip yaptı. 10 yılda 5 bakan değişti. Biz böyle yapmayacağız. Uzlaşacağız, barışacağız. Bu ülkenin eğitim sistemini bir yıl boyunca tartışacağız. Ülkücülerle tartışacağız. Sosyalistlerle tartışacağız. Muhafazakarlara diyeceğiz ki 'Gel bakalım sen de görüşünü söyle.' Uzlaştıktan sonra yeni bir modele geçeceğiz. Dayatma yok. Uzlaşacağız" ifadelerini kullandı.

İnce'nin Osmaniye'deki açıklamalarından satır başları şöyle:

♦ Gelirken biraz saman tozu yuttum. İyi de oldu. Çocukluğumu hatırladım. Kaşındırıyor biraz ama idare edeceğiz akşama kadar.

♦ 24 Haziran'da seçim güvenliğini sağlayacağız. Avukatlar cüppelerini arabalarında hazır etsinler. 24 Haziran'da her an Ankara'ya çağırılabiliriz. 50 bin avukatla YSK'ya gideceğiz eğer yanlış bir işe girişirlerse. 24 Haziran'dan sonra hukuk güvenliği, sınav güvenliği, can, mal güvenliği sağlayacağız. Çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağız.

♦ Ziraat Bankası'nın medyayla ne işi var? Ziraat Bankası Osmaniye'deki çiftçiye vermiyor, medya patronuna veriyor. 1 milyar lira çiftçiye verilseydi, 100 bin çiftçiye 45 biner lira kredi verilebilirdi

♦ İş dünyasına sesleniyorum. Devleti yönetenler sizden avanta istemeyecek. Bürokrasi size engel olmayacak. İşe başladıktan sonra 3-5 ay sonra mevzuat değişmeyecek.

♦ Ekonomi emir komuta, polisiye tedbirlerle yürümez. Türkler dışarıya para kaçırıyor. Bu da diyor ki 'sana ceza keserim.' Bu ceza kesmeyle değil, demokrasiyi düzeltmekle olur.

♦ Talimatla ekonomi olmaz. Türk vatandaşları bile dışarı para götürüyorsa, sen yabancıyı nasıl çağıracaksın. Kaçtı gitti hepsi. Merkez Bankası başkanını parti genel merkezine çağırarak ekonomi yönetilmez.

♦ Üniversiteleri 'böl' dediğinde bölüyorlarsa, TEOG'u 'kaldırın' dediğinde kaldırıyorsa, Başakşehir maçına 'gidin' dediğinde gidiyorlarsa bu iş olmaz. Böyle devlet yönetilmez.

♦ Tüm sorunlarınızı biliyorum. Kredi kartlarınızı ödeyemiyorsunuz. Traktörünüze mazot koyamıyorsunuz. Ekibim hazır. Tüm sorunları çözeceğiz.

♦ 3B ile sorunları çözeceğiz. Eğitim dip yaptı. 10 yılda 5 bakan değişti. Biz böyle yapmayacağız. Uzlaşacağız, barışacağız. Bu ülkenin eğitim sistemini bir yıl boyunca tartışacağız. Ülkücülerle tartışacağız. Sosyalistlerle tartışacağız. Muhafazakarlara diyeceğiz ki 'Gel bakalım sen de görüşünü söyle.' Uzlaştıktan sonra yeni bir modele geçeceğiz. Dayatma yok. Uzlaşacağız.

♦ Benim en büyük projem huzur. Huzur gelecek memlekete. Büyüyeceğiz.

♦ İmamın, rektörün, hakimin cübbesinde düğme var mı? Hakimin cübbelerini son zamanda çıt çıtlı yaptılar. O düğmeleri sökeceğiz. Bağımsız bir yargı kuracağız. Sonra ekonomik kurulların başında yetkin isimleri getireceğiz. Bizim dünya görüşünü paylaşması gerekmez. İşi biliyorsa onu getireceğiz.

♦ Şeffaf, denetlenebilir bir düzen kuracağız. Denetlenmekten korkmayacağız. Çünkü yolsuzluk yapmayacağız.

♦ Türkiye'nin potansiyeli bir kenarda atıl bekliyor. Türkiye'nin meraları, denizleri atıl. Ne denizcilik gelişmiş ne balıkçılık. İnsan gücü de sanayi de atıl. Türkiye'nin turizm potansiyeli, bereketli, güneş ve rüzgar enerjisi atıl. Biz bunu benim cumhurbaşkanlığımda harekete geçireceğiz.

♦ Çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlayacağız. Dünyadaki yeni meslekleri anlatacağız onlara. Standart meslekler değil, dünyada 4 yıl sonra 16 yeni meslek türeyecek. Geleceği okumaya çalışacağız.

♦ Türkiye 155 milyar dolarlık ihracat, 250 milyar dolarlık ithalat yapıyor. 55 milyar dolar cari açık. Bu döngüyü kıracağız. Kağıt üstünde bir zenginlik değil hesaplama yöntemleri ile yaşanan bir zenginlik değil gerçek bir zenginlik yaratacağız. Türkiye'yi akıl ve bilimle yöneteceğiz.

♦ Dış politikayı ayak üstü demeçlerle, iç politika malzemesi olarak yönetmeceğiz. Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokmak.

♦ Suriye ile ilgili politikamız net. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor, Suriye'de büyükelçiliğimiz yok. ABD'nin Türkiye'de büyükelçisi yok. Böyle olmaz. Barışacağız. Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık. Bununla konut yapsaydık 2 milyon konut yapardık.

♦ Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye içinde ve dışıda yaşayan herkesin katılacağı bir seçim isteyeceğiz. Suriye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Bunu sağlayacağız. Bizim derdimiz savaş değil barıştırmak.Yazık oluyor bu ülkeye.

♦ Gençlere her yıl 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira gençlik bursu ödeyeceğiz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Yurt sorunu kalmaycak. Tarikat yurtlarına mahkum kalmayacaksınız.

♦ Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye mazot 3 lira olacak.

♦ Bizim yönetimimizde oyun oynanırken kural değişmeyecek. Çocukların sınavına 9 ay kala değişiklik yapmaya başladılar, üzerine başka değişiklikler daha yaptılar. 24 Haziran'a sınava girecektiniz, kabine gireceksiniz şimdi. Bu yapılan laubali olduklarını gösteriyor. Şmdi sıra sizde. O sandığa girince bunları paketleyeceksiniz.

İnce konuşmasının ardından, cep telefonu ile mitinge katılanlarla selfie yaptı. Daha sonra kalabalığa karanfil atan İnce, Adana'da vereceği mitinge geçti.

ADANA'DA KONUŞAN İNCE: ÜLKEYİ GENÇLERLE KALKINDIRACAĞIZ

Fotoğraf: Çağlar Öztürk/DHA

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adana'daki Uğur Mumcu Meydanı'nda miting düzenledi. Burada halka hitap eden İnce, Türkiye'yi gençlerle birlikte kalkındıracağını söyledi. Gençlerin marka, tasarım ve teknoloji üzerinde çalışması gerektiğini savunan İnce, "Türkiye'nin markası yok, fason çalışıyoruz. Gençler, bu ülkeyi birlikte kalkındıracağız. Bizim tasarım yapıp, marka oluşturmamız lazım. Bunu yapabilmek için iyi eğitim alacaksınız. Bunun için 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Bunu yapamazsak önümüzdeki 100 yılı yoksun geçiririz. Erdoğan'la benim aramdaki bir farkı söyleyeyim. Türkiye'de 80 bin doktor, 80 milyon da vatandaş var. O vatandaşın sağlıkta sorunları var. 'Doktorları aşağılayayım, vatandaşın hoşuna gitsin' diyor. Doktorlar, bu ülkenin akıllı çocukları. Eğer siz akıllı çocuklarınızı aşağılarsınız o memleket kalkınmaz. O doktorlar, hastalara yanlış yapıyor mu? Yapıyor. Onu da düzelteceğiz" dedi.

'WİKİPEDİA'YI AÇACAĞIZ'

Muharrem İnce, 24 Haziran'da seçilmesi halinde isteyenlerin Cumhurbaşkanı'nı eleştirebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'yi özgürleştireceğiz. Wikipedia'yı açacağız. İsterseniz Cumhurbaşkanı'nı eleştireceksiniz. Yahu ne demek Cumhurbaşkanı eleştirilmez mi? Adil bir hukuk düzeni. Herkes için bunu gerçekleştireceğiz. Gençler, dünyada önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek çıkacak. Öğretmenlik, doktorluk, polislik bunlar standart. Yeni meslekler var. Sizle bunları gerçekleştireceğiz. Alman, Fransız, ABD'li gencin önüne geçireceğiz sizi. Dünyanın en iyi üniversiteleri Türkiye'de olacak. Saray yok mu saray? O sarayda ben oturmayacağım. Gençlere vereceğim. 'Nerede oturacaksın?' diyor. 16 yıldır milletvekiliyim. 14 sene kirada oturdum. 1,5 yıldır Ankara'da bir apartman dairesinde oturuyorum. Benim evim bana saray gibi geliyor. Devlet işleri için Çankaya'yı kullanacağım. Sarayı gençlere vereceğim."

Konuşmasının ardından sahnede güvercin uçuran Muharrem İnce'nin, CHP'li Seyhan İlçe Belediyesi'nin Tellidere Mahallesi'nde düzenleyeceği iftara katılacağı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

