Kadınlar 24 Haziran'ı konuştu: Demokrasi mücadelesi büyütülmeli

Emek Partisi Esenyurt ilçe binasında bir araya gelen kadınlar 24 Haziran seçimlerini konuştu, demokrasi mücadelesini büyütmenin önemini vurguladı.

Esenyurtlu kadınlar, Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Sema Barboros'un da katılımıyla kahvaltıda buluştu. EMEP ilçe binasında bir araya gelen kadınlar, 24 Haziran seçimini konuştu. Kadınlar, demokrasi mücadelesinin büyütülmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

'POLİTİKA BİZİM HAYATIMIZ'

Pazara gittiklerinde artık eli boş döndüklerini belirten kadınlar "Elektrik, su faturası geliyor. En çok zamdan biz kadınlar etkileniyoruz. Evde bütçeyi belirleyen biz kadınlar. Politika tam da bizim hayatımızın içinde. Evde ne yemek yapacağımızı, dışarıya çıkıp çıkmayacağımızı iktidar belirliyor. Seçimlerimiz çok önemli" dedi. 16 yıllık AKP iktidarı boyunca koşulların kadınlar için ağırlaştığı belirtildi.

'AKP OHAL'SİZ BIR MEMLEKET YÖNETEMEZ'

Kahvaltı sonrası kısa bir konuşma yapan EMEP İstanbul Başkanı Sema Barbaros, seçime giden süreçte bu buluşmaların artması gerektiğini söyledi. AKP'nin iktidara geldiği süreçten bu yana kadınların kazanımlarına göz diktiğini söyleyen Barbaros, "AKP iktidara geldiğinden beri kadınların hayatında pek çok şey değişti. Bunu kendi hayatımızdan yola çıkarak paylaşabiliriz. AKP uzun süredir kendi rejimini inşasının derdinde ve bu rejimin amacı tek adamlık ve başkanlık. Bunun için de elinden geleni yapıyor. Çocuklarımızı okullara gönderiyorsak imam hatip tartışmalarını hatırlarız. Şimdi aslında bütün okullar imam hatibe dönüştürülmüş durumda. Kürtajın yasaklanması, cinsel istismar tartışmalarını hatırlarsınız. Kazanılmış haklarımızı kaybetme noktasına geldik. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye OHAL ile yönetiliyor. AKP OHAL'siz bir memleket yönetemez. KHK ile ihraç edilen yüz binlerce insan var. OHAL'le birlikte grevleri yasaklanan işçiler var. Kadınlar, bütün sokak eylemlerinde müdehale ile karşılaşılıyor" diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 14:25

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