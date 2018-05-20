Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA
Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerleri belirlendi
20 Mayıs 2018 14:13
Yüksek Seçim Kurulu'nda, kura çekimi yapıldı. Kura çekimine göre ittifakların ve adayların seçim pusulasındaki yerleri belli oldu.
24 Haziran seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı.
Kuraya göre sıralama şöyle:
1- Cumhur İttifakı
2- HÜDA-Par
3- Vatan Partisi
4- Halkların Demokratik Partisi
5- Bağımsız Türkiye Partisi
6- Millet İttifakıSon Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 14:30
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