CNN Türk’te işten çıkarmalar sürüyor

CNNTÜRK'te 2001 yılından beri görev yapan Ahu Özyurt'un işine son verildi.

Demirören Grubu'nun, Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara satın almasının ardından başlayan operasyon hafta sonu da sürdü. CNN Türk çalışanı Ahu Özyurt ile de kanalın yollar ayrıldı.

2001 yılından bu yana CNN Türk’te birçok kademede çalışan Özyurt, kanalda haftada iki akşam “Türkiye’nin Gündemi” programını, sabahları ise haftaiçi hergün “10’dan Sonra” programını sunuyordu. İşten çıkarma ve görev değişikliklerinin CNN Türk’te devam etmesi bekleniyor. (MEDYA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 14:06

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