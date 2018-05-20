Ankara Üniversitesi’nde okuyan 5 öğrenci gözaltına alındı

Ankara'da polis tarafından yapılan ev baskınlarında 5 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde öğrenci evlerine yönelik baskınlar yapıldı. Baskınlar sonucu şu ana kadar Ankara Üniversitesi’nde okuyan Şaban Çoban, Uğur Çelik, Ayşe Teke, Fevzi Taş ve Atakan Ata isimli 5 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Operasyonun gerekçesi öğrenilemezken, gözaltına alınan öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 13:06

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