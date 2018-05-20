Seçim Günlüğü (20 Mayıs 2018) - Oy pusulasındaki sıralama belirlendi

Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) aday listesi üzerindeki mesai devam ederken, kulislerde sürpriz bir ismin daha adaylığı konuşulmaya başlandı.

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve kamuoyu tarafından yakından tanınan tiyatrocu Barış Atay da HDP’den aday oldu.

Barış Atay, HDP’den milletvekili adayı oldu Oyuncu Barış Atay HDP'den milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

YSK'DE KURA ÇEKİMİ

24 Haziran seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı.

Kuraya göre sıralama şöyle:

1- Cumhur İttifakı

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı

Parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerleri belirlendi Yüksek Seçim Kurulu'nda, kura çekimi yapıldı. Kura çekimine göre ittifakların ve adayların seçim pusulasındaki yerleri belli oldu.

MUHARREM İNCE TRAKTÖR SÜRDÜ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting için Osmaniye'ye giderken, hasat edilen buğday tarlasında durup, traktör sürüp saman balyaladı. Muharrem İnce, dün gece geldiği Adana'dan, miting için karayoluyla Osmaniye'ye giderken, yol üzerindeki Ceyhan ilçesinde hasat edilen buğday tarlasındaki çiftçileri ziyaret etti. Burada traktöre binen İnce, saman balyaladı. Bir süre çiftçilerle sohbet eden İnce, daha sonra, Osmaniye'ye geçti.

Fotoğraf: DHA

HDP: DEMİRTAŞ BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLSİN

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demirtaş’ın tahliyesi için yapılan başvurunun bir an önce sonuçlandırılarak Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını talep etti. Diğer cumhurbaşkanı adaylarının Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki açıklamalarına da değinen Temelli, açıklamaların Türkiye’nin çok uzaklaştığı demokrasi kültürüne bir katkı olduğunu ifade etti.

HDP: Demirtaş bir an önce tahliye edilsin HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın bir an önce tahliye edilmesini istedi.

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ SONA YAKLAŞIYOR

AKP-MHP’nin ortak kararıyla alınan baskın seçimlere 35 gün gibi kısa bir süre kalırken, seçimlere katılacak partilerin genel merkezlerinde milletvekilliği adaylık listeleri hareketliliği halim. Listelerin Yüksek Seçim Kurulu’na sunulması için son gün yarın.

Milletvekili aday listeleri mesaisinde sona doğru 24 Haziran’daki baskın seçimlerde milletvekili adayı olacakların listesinin YSK’ye sunulması için yarın son gün.

DEMİRTAŞ'A KENDİ RÖPORTAJINI OKUMASI ‘TEHLİKELİ’ BULUNDU!

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a, annesinin demeci ve fotoğrafları bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesinin Pazar ekinin verilmemesinin ardından bir sansür de BirGün gazetesine geldi. Demirtaş’ın yazılı sorularına verdiği yanıtlardan oluşan röportaj gerekçe gösterilerek gazetenin sayısına cezaevi yönetimi tarafından alıkonuldu.

Selahattin Demirtaş’ın kendi röportajını okuması ‘tehlikeli’ bulundu! HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’a bu kez de kendi röportajının yayımlandığı BirGün gazetesi verilmedi.

DİYARBAKIRLI SEÇMENLER: BİZDEN ERDOĞAN'A OY ÇIKMAZ

24 Haziran’da sandık başına gitmeyi bekleyen Diyarbakırlı seçmenler, tercihlerini 'Bizden Erdoğan’a oy çıkmaz' diyerek gösterdi.

Diyarbakırlı seçmenler: Bizden Erdoğan’a oy çıkmaz 24 Haziran’da sandık başına gitmeyi bekleyen Diyarbakırlı seçmenler, tercihlerini 'Bizden Erdoğan’a oy çıkmaz' diyerek gösterdi.

İSTANBUL ESENYURT'YA SEÇİM NABZI

Bu müdahale ve tabii bir yılda yaşananlar Esenyurt’u nasıl etkiledi? Seçmen ne diyor? Bu sorulara yanıt aramak ve bir yıl önce referandumdan bu yana değişen bir şey var mı görmek amacıyla, 16 Nisan’dan önce gittiğimiz kahve ve derneklere yeniden gittik, onlarca kişiyle konuştuk.