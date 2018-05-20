Seçim Günlüğü (20 Mayıs 2018) - Aday listeleri mesaisinde sona doğru

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demirtaş’ın tahliyesi için yapılan başvurunun bir an önce sonuçlandırılarak Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını talep etti. Diğer cumhurbaşkanı adaylarının Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki açıklamalarına da değinen Temelli, açıklamaların Türkiye’nin çok uzaklaştığı demokrasi kültürüne bir katkı olduğunu ifade etti.

HDP: Demirtaş bir an önce tahliye edilsin HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın bir an önce tahliye edilmesini istedi.

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ SONA YAKLAŞIYOR

AKP-MHP’nin ortak kararıyla alınan baskın seçimlere 35 gün gibi kısa bir süre kalırken, seçimlere katılacak partilerin genel merkezlerinde milletvekilliği adaylık listeleri hareketliliği halim. Listelerin Yüksek Seçim Kurulu’na sunulması için son gün yarın.

Milletvekili aday listeleri mesaisinde sona doğru 24 Haziran’daki baskın seçimlerde milletvekili adayı olacakların listesinin YSK’ye sunulması için yarın son gün.

DEMİRTAŞ'A KENDİ RÖPORTAJINI OKUMASI ‘TEHLİKELİ’ BULUNDU!

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a, annesinin demeci ve fotoğrafları bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesinin Pazar ekinin verilmemesinin ardından bir sansür de BirGün gazetesine geldi. Demirtaş’ın yazılı sorularına verdiği yanıtlardan oluşan röportaj gerekçe gösterilerek gazetenin sayısına cezaevi yönetimi tarafından alıkonuldu.

Selahattin Demirtaş’ın kendi röportajını okuması ‘tehlikeli’ bulundu! HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’a bu kez de kendi röportajının yayımlandığı BirGün gazetesi verilmedi.

DİYARBAKIRLI SEÇMENLER: BİZDEN ERDOĞAN'A OY ÇIKMAZ

24 Haziran’da sandık başına gitmeyi bekleyen Diyarbakırlı seçmenler, tercihlerini 'Bizden Erdoğan’a oy çıkmaz' diyerek gösterdi.

Diyarbakırlı seçmenler: Bizden Erdoğan’a oy çıkmaz 24 Haziran’da sandık başına gitmeyi bekleyen Diyarbakırlı seçmenler, tercihlerini 'Bizden Erdoğan’a oy çıkmaz' diyerek gösterdi.

İSTANBUL ESENYURT'YA SEÇİM NABZI

Bu müdahale ve tabii bir yılda yaşananlar Esenyurt’u nasıl etkiledi? Seçmen ne diyor? Bu sorulara yanıt aramak ve bir yıl önce referandumdan bu yana değişen bir şey var mı görmek amacıyla, 16 Nisan’dan önce gittiğimiz kahve ve derneklere yeniden gittik, onlarca kişiyle konuştuk.