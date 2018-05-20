Milletvekili aday listeleri mesaisinde sona doğru

24 Haziran’daki baskın seçimlerde milletvekili adayı olacakların listesinin YSK’ye sunulması için yarın son gün.

AKP-MHP’nin ortak kararıyla alınan baskın seçimlere 35 gün gibi kısa bir süre kalırken, seçimlere katılacak partilerin genel merkezlerinde milletvekilliği adaylık listeleri hareketliliği halim. Listelerin Yüksek Seçim Kurulu’na sunulması için son gün yarın.



Ancak şu ana kadar sadece MHP’nin aday listesi açıklandı. AKP ve muhalefet partilerinde adayların belirlenmesi sürecinde de sona gelindi.



Bu seçimlerin kilit partisi konumunda olan HDP’de yoğun bir mesai harcanırken, listenin son hali yarın Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) verilecek. Toplumsal farklılıkların en geniş temsiliyetini bulacağı liste olması beklenen HDP listesinde farklı sol ve sosyalist temsilciler de yer alacak.

SOL-SOSYALİST İSİMLER HDP LİSTESİNDE

HDP listesinde gazeteci Ahmet Şık, Yüksel direnişçisi Veli Saçılık, yazar ve ekonomist Erol Katırcıoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Halkevleri’nin önceki dönem genel başkanlığını yapan Oya Ersoy, SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ESP’den Murad Çepni, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek ve Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu’nın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

CEZAEVİNDEN İKİ İSİM

Cezaevinde tutuklu bulunan HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ile DTK Eş Başkanı Leyla Güven de, aday olarak gösterilecekleri dillendirilen diğer iki isim.



Bu isimlerin yanı sıra 7 Haziran 2015 seçimlerinde milletvekili seçilen ancak erken seçim kararıyla tekrarlanan 1 Kasım seçimlerinde seçilemeyen kimi isimler de yarın YSK’ye sunulacak listede yer alacak.

CHP’DE 50 İSİM YOK

İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ile “Millet İttifakı” adı altında bir araya gelen CHP’de de adaylık listesinin son hali bugün toplanacak olan Parti Meclisi’nde verilecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün son şeklini verdiği öğrenilen listenin CHP tüzüğüne göre PM'den onay alması gerekiyor. Bugünkü toplantıda bu liste PM’nin onayına sunulacak. Partide ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 13.00'te bir araya gelecek. MYK'de netleşen listeler 19.00'da toplanacak PM'ye sunulacak.



Listeleri hazırlarken CHP TBMM Grubu'nun çalışmalarını da gözeten Kılıçdaroğlu'nun, mevcut milletvekillerinden 50'ye yakınını aday göstermeyeceği ifade edildi. Yine "Millet İttifakı"nın oy oranlarını gözettiği belirtilirken, listenin Saadet Partisi'nin grup kurabilmesi üzerine hesaplandığı dile getiriliyor. Bu kapsamda 15 civarında milletvekili çıkaracağı tahmin edilen Saadet Partisi'nden 5-6 ismin CHP listelerinden aday gösterilmesi bekleniyor.

AKP LİSTESİNDE KARAR ERDOĞAN’IN

AKP’de listenin son haline dair karar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilecek. Alt komisyondan seçilen 2 bin 100 kişilik aday listesi, üst kurul tarafından tek tek incelendi. Oluşturulan milletvekili aday listeleriyle ilgili son kararın Erdoğan tarafından verileceği kaydedildi.

MHP’DE 22 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Aday listesini ilk açıklayan MHP’de ise, Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile anayasa ve uyum çalışmalarında yer alan Mehmet Parsak’a ise listede yer verilmedi. Yine mevcut 35 milletvekilinden 22'si yeniden aday olarak yer almadı.

HAFTA İÇİ ADAY TANITIMLARI VAR

Yarın 17.00’ye kadar YSK’ye sunulacak olan listelerin ardından YSK kesin listeleri 27 Mayıs’ta açıklayacak. Listelerin sunulmasının ardından partilerin aday tanıtım toplantıları da Ankara’da gerçekleşecek.



22 Mayıs Salı günü HDP, 24 Mayıs Perşembe günü de CHP’nin adayları düzenlenecek olan toplantılarla tanıtılacak. (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 12:16

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