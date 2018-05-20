Selahattin Demirtaş’ın kendi röportajını okuması ‘tehlikeli’ bulundu!

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’a bu kez de kendi röportajının yayımlandığı BirGün gazetesi verilmedi.

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a, annesinin demeci ve fotoğrafları bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesinin Pazar ekinin verilmemesinin ardından bir sansür de BirGün gazetesine geldi. Demirtaş’ın yazılı sorularına verdiği yanıtlardan oluşan röportaj gerekçe gösterilerek gazetenin sayısına cezaevi yönetimi tarafından alıkonuldu.



4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’ne tutuklu bulunan Demirtaş, geçen pazar günü BirGün’ün yazılı sorularına verdiği yanıtlarda, tutukluluk koşullarında seçim çalışması yapmanın zorluğuna değindi.



Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak cezaevinden çalışmalarının tamamını yapamadığını dile getiren Demirtaş, seçmenlerinin seçim çalışmasına katkıda bulunmasını istedi.

SKANDAL GEREKÇE

Demirtaş’a gazetelerin verilmemesinden bir gün sonra Edirne Cezaevi Eğitim Kurulu’nun yaptığı 14 Mayıs 2018 tarihli toplantıda alınan kararda, BirGün gazetesinde Demirtaş’ın söyleşisinin bulunduğu sayfaya atıfta bulunuldu ve “Kurum çalışanları hakkında yalan ve karalayıcı haber yaparak kurum çalışanlarının töhmet altında bırakıldığı” belirtildi.

KURUM GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞLÜRÜYORMUŞ!

Kararda, ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşyalar hakkındaki yönetmelik hükümleri hatırlatılarak, “Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez” ifadelerinin kullanılması da dikkat çekti.



Kararda, Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesi’ne de değinilerek, “Mahkemelerce yasaklanmamış olsa bile, kurum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı eğitim kurulu kararı ile tespit edilen hiçbir yayının kuruma kabul edilmeyeceği” hükmü doğrultusunda BirGün gazetesinin Demirtaş’a verilmeyerek, alıkonulmasına karar verildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 12:04

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