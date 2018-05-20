Mehmet Şakir Yetişen kanser olarak çıktığı cezaevine geri dönebilir

Aydın’da 13 yıl kaldığı cezaevinde kanser hastası olarak 2005’te cezası bittiği için bırakılan Mehmet Şakir Yetişen’e, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Aydın’da yaşayan kanser hastası ve “iş göremez” raporu bulunan Mehmet Şakir Yetişen, 2017 yılında sosyal medya paylaşımları gerekçesi ile gözaltına alınarak, hakkında “Örgüt propagandası yapmak” iddiası ile dava açıldı. Yargılama sonucunda hakkında geçtiğimiz Nisan ayında karar verilen Yetişen’e 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Gerekçe olarak sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlar gösterilirken, verilen cezanın gerekçeli kararında yapmış olduğu paylaşımlarla “Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapmak olduğu sonuç ve kanaatine varılarak..” denildi.

‘VERİLEN CEZA HUKUKSUZLUK’

Kendisine verilen cezayı hukuksuzluk olarak değerlendiren Yetişen, “1992 yılında İstanbul Kartal’da bombalı bir saldırı oldu. Ne kadar Kürt varsa toplayıp, saldırının faili diye göstermeye çalıştılar. Hiçbir suçum yoktu. Günlerce işkence gördüm. İşkence altında gözüm kapalı imzalattıkları bir kağıtla bana 13 yıl hapis cezası verdiler. 2005 yılında tahliye oldum” diye anlattı. Cezaevi koşulları nedeniyle kanser hastalığına yakalandığını aktaran Yetişen, tedavi gördüğünü ve tutuklanması durumunda tedavisinin yarım kalacağını ifade etti. Kendisinin 13 yıl boşu boşuna cezaevinde tutulduğunu ve şimdi yine sadece ifade özgürlüğü olarak değerlendirilebilecek paylaşımlarla tutuklanmasının söz konusu olduğunu belirten Yetişen, verilen cezanın bozulması için itiraz ettiğini ve cevabını beklediğini söyledi. (İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 11:45

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