‘Ya ciddi bir iddianame ya da özgürlük’

Osman Kavala için çağrı yapıldı: Ya ciddi bir iddianame ile kamuoyunun karşısına çıkılmalı ya da Kavala serbest bırakılmalıdır

Eski Adalet Bakanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Aysel Çelikel, Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, Boğaziçi Üniversitesi eski rektörleri Üstün Ergüder ile Ayşe Soysal, İstanbul Barosu eski başkanları Turgut Kazan ile Yücel Sayman ve eski diplomat Murat Özçelik, 1 Kasım 2017’den beri tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, insan hakları aktivisti, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

‘ORTADA BİR İDDİANAME YOK’

“Bizlerin bir diğer ortak noktası Osman Kavala’yı uzun yıllardır tanıyor olmamız. Bizler Osman Kavala’nın saygın, mütevazı ve demokrat kişiliğinin ve yaşamının şahidiyiz” denilen açıklamada “Bizim böyle bildiğimiz Osman Kavala altı aydır cezaevinde. Bir insanı bu kadar uzun süre özgürlüğünden mahrum bırakmak için çok güçlü delillere sahip olmak gerekir. Lakin ortada bir iddianame bulunmamakta. Saygın bir kişiye yapılan bu muamele bizlerin ve toplumun vicdanını yaralamaktadır. Bir toplumun üyeleri her konuda hemfikir olmak zorunda değildir ama birbirlerinin vicdanından ve adalet mekanizmalarından umutlarını kesmeye itilmemelidir. Ya ciddi bir iddianame ile kamuoyunun karşısına çıkılmalı ya da Osman Kavala serbest bırakılmalıdır.” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 11:41

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