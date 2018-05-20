Diyarbakırlı seçmenler: Bizden Erdoğan’a oy çıkmaz

24 Haziran’da sandık başına gitmeyi bekleyen Diyarbakırlı seçmenler, tercihlerini 'Bizden Erdoğan’a oy çıkmaz' diyerek gösterdi.

Esra Solin DAL

Her seçim öncesi gözlerin çevrildiği kentlerden biri de Diyarbakır. Halkın 24 Haziran’da sandık başına gitmeyi beklediği kentteki seçim havası her geçen gün biraz daha fazla hissedilir durumda. Tercihleri merakla beklenen Diyarbakırlı seçmenler için belirleyici olan ise, Kürt sorununun demokratik çözümü. Bu nedenle özellikle AKP-MHP ittifakı karşısında takınılan tutum net.



HDP’nin 7 Haziran seçimlerinde yüzde 79.1 oranında, 1 Kasım seçimlerinde ise 72. 8 oranında oy aldığı kentte mikrofon uzattığımız seçmenler yurttaşlar, tercihlerini dile getirdi.

‘AKP’YE OY VERİYORDUM AMA ARTIK OYUM HDP’YE’

Kentin Bağlar ilçesinden ikamet eden oturan Vedat Hazel, daha önce AKP’ye oy verdiğini ancak bundan sonra oyunu HDP’ye vereceğini dile getirdi.



Hazel, oyunun rengini değiştiren nedenleri ise şöyle sıraladı: “Erdoğan, Diyarbakır’a geldiğinde bütün halkın önünde ‘Kürt sorunu benim sorunumdur. Ben bu sorunu çözeceğim’ dedi. Ama süreçle Kürtleri kandırdı. Sonra savaş çıktı, hiçbir şey düzelmedi. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sormak istiyorum. Sen gelip burada Kürtleri kandırdın, ‘barışı sağlayacağım’ dedin, ama sağlamadın. Neden sana oy verelim? Biz sana güvendik ama sen herkesi hapse attın, eşit davranmadın. Nerede adalet? Sen orada altın koltuğunda oturuyorsun burada insanların evi yok."

‘EVİMİZİ YIKANLARA OY VERMİYORUZ‘

Sur’da yaşarken evinin yıkılması nedeniyle Bağlar’a taşınmak zorunda kalan Türkan Çelik de, “Bizi evimizden zorla çıkaranlara oy vermiyoruz” dedi.



“Evimizi yok pahasına bizden aldırlar, şimdi burada kiracı olduk, borç batağındayız. Çoluk çocuğum hep başka memleketlere gitti, parçalandık. Bütün bunların sebebi hükümettir. Bu saate kadar iyi bir şey yaptığını görmedik, bundan sonra da görmeyiz. O yüzden bizden Erdoğan’a oy çıkmaz” diyen Çelik, dillerini, kültürlerini ve renklerini yansıtan tek partinin HDP olduğunu ifade etti.

‘AKP VE MHP İTTİFAKI BİR KANDIRMA İTTİFAKIDIR’

Kentte esnaflık yapan Tahsin Sürücü ise, alınan baskın seçim kararı ile tek adam rejiminin resmileştirilmek istendiğini görüşünde.



Daha önce belediyede temizlik görevlisi olarak çalıştığını, ancak kayyum tarafından işine son verildiğini paylaşan Sürücü, “Türkiye’de büyük bir kutuplaşma yaşanıyor. Özellikle Kürt ve Türk halkı birbirine karşı düşmanlaştırılmış durumda. Biz bu politikalarını beğenmiyoruz. Biz bu ülkeye barış ve özgürlük gelmesini istiyoruz. Bunu da ancak HDP sağlayabilir. Yani şuan AKP ve MHP ittifakı bir kandırma ittifakıdır ve Kürtler bu ittifaka destek vermez. AKP, Amed ve Kürt halkından oy beklemesin. Oyumuz HDP’ye” dedi.

'HALKLARIN HDP'DEN BAŞKA ÇIKIŞI YOK'

Yıllardır Kürt halkı üzerinde baskı olduğunu dile getiren özel güvenlik görevlisi Yusuf Sebuk da, bunun sürekli biçim değiştirerek devam ettiğini ifade etti. Toplumun iradesi olan seçilmişlerin hapse atılmasını doğru bulmadığını söyleyen Sebuk, “Şuan seçim çalışmaları var ama koşullar hiç eşit değildir. Yani biri cezaevinde imkânlardan yoksun, diğeri ise devletin bütün imkanlarını kullanıyor. Bu hiç adil değil. Bu seçimin adı ne kadar baskın seçim olsa da, Kürt halkı her zaman hazırdır. Biz eğer Kürt isek oyumuzu tabi ki kendimize, yani HDP’ye vereceğiz. Halkların HDP’den başka çıkışı yok” diye konuştu.

‘BASKI VE ZULÜME KARŞI OYUMU HDP’YE VERECEĞİM’

Vezire Selman isimli yurttaş ise, AKP iktidarının halka baskı ve zulüm yaptığını, bundan dolayı da oylarını HDP’ye vereceğini söyledi.



AKP'nin 16 yıldır bu halka bir şey yaptığını görmemekle birlikte kadın, çocuk herkesin mağdur olduğunu ve yoksulluğun derinleştiğini dile getiren Selman, “Bu nedenle Erdoğan’ın tekrar başa gelmesini istemiyorum. MHP, zaten Kürtlerin düşmanı. AKP de onunla ittifak yapmış. Böyle bir ittifaktan Kürtlere hayır gelmez, ancak Kürtlere zulüm gelir. Bize ancak barışı kendi halkımız sağlar, o da bizim partimizdir. Oyumuzu kendimize vereceğiz” ifadelerini kullandı. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 10:52

www.evrensel.net