Süper Lig'e yükselen son takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig play off final maçında penaltı atışları sonunda Gazişehir Gaziantep'i 5-4 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükseldi.

Spor Toto 1’inci Lig play-off finalinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaştı. İki takım da sahaya “Kudüs şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz” pankartıyla çıktı. Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül karşılaşmayı 2012 yılında Afganistan'da şehit düşen Önay Vurucu'nun oğlu Emirhan Vurucu ile birlikte takip etti. İçişleri Eski Bakanları Selami Altınok, Efkan Ala, Sebahattin Öztürk, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da bazı milletvekilleriyle birlikte protokol tribününde yer aldı. Normal süresi ve uzatmalar golsüz sona eren maç penaltılara uzarken, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

7’nci dakikada Gazişehir Gaziantep FK atağında sağ kanattan yapılan ortada topa iyi yükselen Özgür Can Özcan iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Hakan Canbazoğlu ise soluna gelen topu uzanarak çelmeyi başardı.

19’uncu dakikada Gazişehir Gaziantep FK gole yaklaştı. Sol tarafta taç çizgisine yakın bir noktadan serbest atış kullanan Del Valle ortasını yaptı. Arka direkte topa yükselen İsmail Konuk kafa vuruşunu yaparken, kaleci Hakan Canbazoğlu üzerine gelen topu kornere doğru tokatladı.

42’nci dakikada Bş.Bld. Erzurumspor’da ceza yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşu Erhan Çelenk kullanırken, bu oyuncunun vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

55’inci dakikada Del Valle, sol taraftan köşe atışını kullandı. Altıpas çizgisine doğru yönelen topa Tugay Kacar röveşata vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

70’inci dakikada gelişen Bş.Bld. Erzurumspor atağında sol kanattan Taylan Antalyalı ortasını yaparken, Burhan Eşer zor pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

80’inci dakikada sol kanatta topla birlikte ceza sahası içerisine yönelen Del Valle yan çizgiye gelirken ortasını yaptı. Kaleci Hakan Canbazoğlu’nun tokatladığı top Yasin Palaz’ın önünde kalırken, bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Hakan bu kez iki hamlede topun sahibi oldu.

88’inci dakikada Bş.Bld. Erzurumspor tehlikeli geldi. Kaleye uzak mesafede sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Taylan Antalyalı içeriye doğru ortaladı. Altıpas çizgisi üzerinde savunmadan seken topu önünde Burhan Eşer, dönerek vuruşunu yapsa da meşin yuvarlak üst kale direğinin hemen üzerinden auta yöneldi.

111’inci dakikada Bş.Bld. Erzurumspor’da sağ taraftan kullanılan korner atışında arka direkte topa yükselen Demba Savage zor durumda kafa vuruşunu yaptı, top farklı şekilde auta çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz eşitlikle sona erirken seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILAR

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor:

Atanlar: Jasmin Scuk, Mert Nobre, Hakan Arslan, Metin Yüksel, Demba Savage

Kaçıranlar: Lokman Gür, Gökhan Karadeniz, Abdülkadir Özdemir

Gazişehir Gaziantep FK:

Atanlar: Jefferson Nogueira Junior, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Mustafa Can Keskin

Kaçıranlar: Yonathan Del Valle, Yasin Palaz, Pierre Webo, Tugay Kacar

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, penaltılar sonucunda Gazişehir Gaziantep FK’yı 5-4 mağlup ederek Süper Lig’e yükseldi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 08:48

www.evrensel.net