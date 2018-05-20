YenikapÄ± ruhuna 'el fatiha'

Kadir YalÃ§Ä±nkaya'nÄ±n 'Zulme lanet, KudÃ¼s'e destek' mitingi izlenimi: 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± yapÄ±lan YenikapÄ± mitinginin ruhu uÃ§up gitmiÅŸ.

Kadir YALÇINKAYA

Türkiye halklarÄ±nÄ±n en duyarlÄ± olduÄŸu sorunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Filistin geliyor ÅŸüphesiz. Bu duyarlÄ±lÄ±kla, iktidarÄ±n duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± siyasi istismara çevirme fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne kadar buluÅŸup buluÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yerinde görmek için YenikapÄ±’daydÄ±k; Cumhur Ä°ttifakÄ±nÄ±n düzenlediÄŸi “Zulme lanet Kudüs’e destek” mitinginde.

Miting alanÄ±na giderken gözümüze ilk çarpan, Flisitin ve Türk bayraklarÄ± satan iÅŸportacÄ±lar oluyor. Tezgahlardan iÅŸlerinin iyi gitmediÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yordu.

“Ä°nsanlar yoksulluktan mÄ± alamÄ±yorlar yoksa geçmiÅŸ mitinglerde çokça tanÄ±k olduÄŸumuz gibi, ‘hayÄ±rsever bir iÅŸadamÄ±nÄ±n alÄ±p kendilerine bedava daÄŸÄ±tmasÄ±nÄ± beklediklerinden mi?” sorusu kafamÄ±zda, ilerledik miting alanÄ±na. Arama noktalarÄ±nda geçiÅŸin rahat. Beklemeden, bir izdihama, sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa tanÄ±k olmadan girdik alana.

Alandaki ilk gözlemimiz, “Mitinge katÄ±lÄ±m beklenenden az” ÅŸeklinde oldu. Çünkü yapÄ±lan onca reklamÄ±, estirilen havayÄ± düÅŸününce alandaki kalabalÄ±ÄŸa bakÄ±p bu fikre kapÄ±lmamak mümkün deÄŸildi.

Sahneye yakÄ±n yerler hariç, alanda adeta serpiÅŸtirilmiÅŸ gibi duruyordu kitle. Kitlenin sayÄ±sÄ± kadar ruh haline, coÅŸkusuna bakÄ±nca da, AKP’nin Filistin halkÄ±yla dayanÄ±ÅŸma adÄ± altÄ±nda, seçime dayanak olmasÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± bu mitingden umduÄŸunu bulamadÄ±ÄŸÄ± sonucuna varmamak imkansÄ±zdÄ±. 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± yapÄ±lan YenikapÄ± mitinginin ruhu uçup gitmiÅŸ, yerinde yeller esiyordu. Mitinge gelen kalabalÄ±ÄŸÄ±n coÅŸkusu yok denecek kadar azdÄ±.

15 Temmuz sonrasÄ±nda yapÄ±lan mitinge dahil olan muhalefet, yandaÅŸ sanatçÄ±lar, sendikalar, tarikatlar bu sefer bu mitingi pas geçmiÅŸti. Kitlenin ana gövdesini AKP tabanÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu açÄ±kça belli oluyordu.

SUNUCU DA KONUÅžMACILAR DA ETKÄ°LÄ° OLAMADI!

Cumhur Ä°ttifakÄ±na destek veren ve içinde yer alan siyasi partiler sÄ±rayla söz aldÄ±lar. BBP BaÅŸkanÄ± Destici konuÅŸurken alanda ön sÄ±ralar dÄ±ÅŸÄ±nda tepki veren olmadÄ±. Bahçeli ise bir tÄ±k daha ileriye giderek kitleye seslendi, ama o da yüz bulamadÄ±. En ajitatif konuÅŸmayÄ± baÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m yaptÄ±. Meclis baÅŸkanÄ± konuÅŸurken, arkamÄ±zdaki katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ‘Bu ne diyor, bu Meclise göre kodlanmÄ±ÅŸ, ayarlanmÄ±ÅŸ. Burada konuÅŸamÄ±yor’ diye eleÅŸtiriyorlardÄ±.

Belli ki herkes Reisi ve konuÅŸmasÄ±nÄ± bekliyordu.

Mitingin sunucusu coÅŸkuyu artÄ±rmak için ne yaparsa yapsÄ±n sonuç alamÄ±yordu. Heyecan ve coÅŸku bir türlü yükselmiyordu.

Mitinge kadÄ±nlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± zayÄ±ftÄ±. AKP’nin önceki mitingleriyle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda ‘çok ama çok zayÄ±f’ dedirtecek kadar!

Ä°mam hatip liseli gençler ise toplu olarak, özel bir organizasyonla getirilmiÅŸlerdi.

REÄ°SE RAÄžMEN DAÄžILDILAR

YanÄ±mda duranlardan biri, bir an önce Reisin çÄ±kmasÄ±nÄ± istiyor, konuÅŸmasÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyor. Bu sÄ±rada hemen arkamÄ±zda duran ve kendi aralarÄ±nda konuÅŸan bir grup, iÅŸ yerinde çalÄ±ÅŸan eski arkadaÅŸlarÄ± için konuÅŸuyor: “Ben adÄ±m gibi biliyorum, onlar FETÖ’cü falan deÄŸil, ama söyleyemiyoruz” diye dert yanÄ±yor.

HavanÄ±n sönüklüÄŸünün farkÄ±nda olan sunucu hiç olmazsa CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n konuÅŸmasÄ±ndan önce alanÄ± coÅŸturmak için bir gayret atÄ±lÄ±yor. “Filistin, Kudüs, Dünya lideri, Ä°slam DünyasÄ±’nÄ±n tek savunucusu, korkusuz lider’ söylemleriyle Reis sahne alÄ±yor.

KonuÅŸmaya baÅŸlamasÄ± ile birlikte alanda bir hareketlilik yaÅŸanÄ±yor fakat uzun sürmüyor. KÄ±sa süren sevgi gösterisi yerini olaÄŸan duruma bÄ±rakÄ±yor.

Ä°lginç olan ise sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla Reisi bekleyen kitlenin bir bölümü alanÄ± terk etmeye baÅŸlÄ±yor. 7 Haziran seçimleri öncesi de böyle bir durumun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± geliyor aklÄ±mÄ±za.

AlanÄ± terk etme tutumunun, bir reaksiyon mu yoksa baÅŸka bir sebepten kaynaklÄ± gidiÅŸ mi olduÄŸunu bilemiyoruz. Ama kitlenin önemli bir bölümünün CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda alandan ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir gerçek. YanÄ±mda Reisi sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekleyen adam bile ilk beÅŸ dakikayÄ± dinledikten sonra alanÄ± terk ediyor. Reisin konuÅŸmasÄ± uzadÄ±kça alandan ayrÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± da artÄ±yor.

BU SORULARA SEÇÄ°M CEVAP VEREBÄ°LÄ°R MÄ°?

15 Temmuz sonrasÄ± yapÄ±lan YenikapÄ± mitinginin yerinde yeller esiyor. YandaÅŸ sanatçÄ±lar yok, muhalefet yok, sendikalarÄ± hükümetin arka bahçesi yapan yandaÅŸ sendikalar ve sendikacÄ±lar yok.

Devlet protokolü de çok zayÄ±f.

Miting sonrasÄ± toplanacak Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±na gelenlerin temsil düzeyi zayÄ±f. AKP cenahÄ±nÄ±n eski yol arkadaÅŸlarÄ± mitinge gelmemiÅŸ. Mitinge gelip gidenler ve sirkülasyon var ancak miting alanÄ± hiç dolmuyor.

Miting devam ederken Ä°nternet üzerinden takip etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yandaÅŸ medya ise coÅŸa gelmiÅŸ. Yüz binlerce insanÄ±n YenikapÄ±’ya akÄ±n ettiÄŸini yazÄ±yor. Bütün Ä°stanbul ve Türkiye sanki YenikapÄ±’ya akmÄ±ÅŸ gibi yayÄ±n yapÄ±yorlar.

Tüm bu gayretler, “Alan niye dolmadÄ±, kitleler Reisi dinlemeden niye gitti?’ sorularÄ±nÄ± engelleyemiyor.

SorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ±, 24 Haziran seçimleri verebilir mi, hep birlikte göreceÄŸiz!

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