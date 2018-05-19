Gianluigi Buffon, Juventus'a veda etti

Juventus'un efsane kalecisi Buffon, İtalya Serie A'nın son haftasında takımıyla son maçına çıktı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un kalecisi Gianluigi Buffon, siyah-beyazlı ekipteki 17 yıllık kariyerini noktaladı.

Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Juventus, ligin son haftasında Hellas Verona'yı ağırladı. Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Carlo Pinsoglio'ya bırakan 40 yaşındaki Buffon, takım arkadaşlarının ve taraftarların alkışları arasında sahayı terk etti. Gözyaşlarına engel olamayan Buffon, siyah-beyazlı takımdaki 17 yıllık kariyerine son verdi.

Juventus mücadeleyi Daniele Rugani ve Miralem Pjanic'in golleriyle 2-1 kazanırken küme düşmesi daha önce kesinleşen konuk takımın tek golü Alessio Cerci'den geldi.

Juventus'a veda eden bir diğer futbolcu Stephan Lichtsteiner ise karşılaşmanın 85. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. (AA)

Kaleci Buffon'dan Juventus'a veda

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 18:53

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