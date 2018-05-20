ArÃ§elik iÅŸÃ§ileri kÄ±nama deÄŸil, yaptÄ±rÄ±m istiyor

Ankara Sincan OSBâ€™de ArÃ§elik iÅŸÃ§ileriyle Filistinlilere dÃ¶nÃ¼k katliamÄ± ve AKP hÃ¼kÃ¼metinin katliam karÅŸÄ±sÄ±ndaki tutumunu konuÅŸtuk.

Hafize BULUT

Ankara

Ä°srail’in Filistinlilere yönelik katliamÄ±na tepkiler sürüyor. Ankara’da Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Arçelik BMÄ° fabrikasÄ±ndan iÅŸçiler, Ä°srail’e olduÄŸu kadar hükümetin tutumuna da tepkililer.

Arçelik’te Ä°srail’in Filistin halkÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± zulümden, iktidarÄ±n bu konudaki tutumuna dair bir çok konuda sohbet ettiÄŸimiz iÅŸçilerin genel tutumu, hükümetin katliamÄ± açÄ±klamalar, Twitter ya da diÄŸer sosyal medya mecralardan kÄ±namasÄ± deÄŸil bu konuda daha sert önlemler almasÄ± yönünde. Hükümetin mitinglerle bu konuyu kendi seçim kampanyasÄ±na çevirmeyi amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen iÅŸçiler, hükümetin bu konuda sÄ±nÄ±fta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyorlar.

SADECE KINIYORLAR

AKP’ye oy vermediÄŸini söyleyen bir iÅŸçi “Bazen ÅŸüpheleniyorum gerçekten Müslüman bir ülke miyiz diye. Bizim ülkemizin yöneticisi CumhurbaÅŸkanÄ± Twitter’dan kÄ±nÄ±yor meseleyi. AKP’nin din konusuna nasÄ±l düÅŸkün olduÄŸunu biliyoruz. Her konuda ‘Vay din elden gitti’ diyen politikacÄ±lar kÄ±nÄ±yor, onlarÄ±n solcu terörist dedikleri eylem yapÄ±yor sokakta. Gerçekten insanÄ±n aklÄ± almÄ±yor” diye konuÅŸtu.

‘SAMÄ°MÄ° DEÄžÄ°LÄ°Z’

BaÅŸka bir Arçelik iÅŸçisi ise CuÄ±mhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n en son ‘Eyyy Netanyahu’ dedikten bir süre sonra Yahudi iÅŸ adamlarÄ±yla Coca Cola fabrikasÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor. “Bizde bu iÅŸler böyle galiba” diyen iÅŸçi ÅŸöyle devam ediyor anlatmaya: “Sen kÄ±na sonra fabrika aç, silah al. Garip iliÅŸkiler var. Oysa ki orda kardeÅŸlerimiz ölüyor. Biz burada onlara para kazandÄ±rÄ±yoruz, hiç samimi deÄŸiliz hiç! En son Mavi Marmara’da yardÄ±m etmek için gidildiÄŸinde çok olaylar olmuÅŸtu. Tabii geri adÄ±m atan biz olmuÅŸtuk yine. Bu sefer ne vereceÄŸiz hiç bilmiyorum.”

‘SENÄ° KINADIM NEDÄ°R YA?’

12 yÄ±ldÄ±r Arçelik’te çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi de hükümetin politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek “Seni kÄ±nadÄ±m nedir ya?” diye soruyor. Mübarek ramazan ayÄ±ndayÄ±z. Bu mübarek aya insanlarÄ± öldürerek girdiler” diyen iÅŸçi hem de ölenler bizim kardeÅŸlerimiz, bu yüzden sadece kÄ±namanÄ±n yetmediÄŸini anlatarak “Ne göbek baÄŸÄ±mÄ±z var bu ülkeyle anlamÄ±yorum. Her yerde Ä°srail malÄ± satÄ±lÄ±yor almayalÄ±m desek boykot edelim desek bizi yönetenler baÅŸka anlaÅŸmalarla geri sokar. Madem iyi MüslümanlarsÄ±nÄ±z yapmayÄ±n ticaret kardeÅŸim” dedi.

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