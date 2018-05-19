Kayseri Saya Emekçileri Derneği olağan kurulunu gerçekleştirdi

Düşük ücret ve çalışma koşullarına karşı örgütlenerek Kayseri Saya Emekçileri Derneği'ni kuran Kayserili sayacılar olağan kurul toplantılarını yaptı.

Kayseri Saya Emekçileri Derneği 1. olağan kurulunu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 6 ay önce düşük ücrete ve kötü çalışma koşullarına karşı örgütlenen ve Kayseri Saya Emekçileri Derneği'ni kuran sayacılar, 1. olağan kurul toplantısında bir araya geldi. Derneğin önemine değinen işçiler, “Aramızda ufak-tefek tartışmalar yaşansa da asıl mesele birlik olmamızdır. Ücret konusunda vermiş olduğumuz mücadele sonrası yüzde 20’lik bir zam aldık. Burada en önemli olan şey ise birlik olup hareket etmemiz ve dernek olarak hareket etmemizdi” dedi.

Yeni yönetim seçimi ardından dilek ve temenniler ile kurul sonlandırıldı. (Kayseri/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 17:55

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