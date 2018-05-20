KadÄ±nlar bu hukukla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼yor: Åžikayet etti, sonuÃ§ alamadÄ±

1 yÄ±l boyunca eÅŸinden ÅŸiddet gÃ¶ren N.E. 30â€™u aÅŸkÄ±n ÅŸikayette bulunmasÄ±na raÄŸmen sonuÃ§ alamadÄ±: Meclis ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±nlar iÃ§in gereÄŸini yapsÄ±n.

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

2016 yÄ±lÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Kartepe Belediyesinde tanÄ±ÅŸÄ±p evlendiÄŸi H.D’den daha evliliÄŸinin ilk haftalarÄ±nda ÅŸiddet görmeye baÅŸlayan N.E, ÅŸiddetin zamanla iftira ve cinsel saldÄ±rÄ±ya dönüÅŸmesiyle 1 yÄ±l içerisinde eÅŸinden ayrÄ±ldÄ±.

ÇocuÄŸu ile annesinin evine dönen N.E’nin baÅŸÄ± H.D’den ayrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen bir türlü kurtulamamÄ±ÅŸ. 30’u aÅŸkÄ±n ÅŸikayetine raÄŸmen H.D’nin cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten N.E, “Sadece kendim için deÄŸil, bütün kadÄ±nlar için, bütün çocuklar için bir adÄ±m bekliyorum. Bu yaÅŸananlar benimle baÅŸlayÄ±p, benimle bitmeyecek. Åžiddete uÄŸrayan kadÄ±nlar için artÄ±k Meclis gereÄŸini yapsÄ±n. Önlem alsÄ±n demiyorum, gereÄŸini yapmasÄ± lazÄ±m, çözüm istiyorum. Mecliste vekiller nasÄ±l rahat uyuyor?” dedi.

BoÅŸanma davasÄ±nÄ±n ayrÄ±lmayla sonuçlanmasÄ±na raÄŸmen N.E, adliye koridorlarÄ±ndan kurtulamamÄ±ÅŸ. Kocaeli Adliye SarayÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda bir avukat bürosunda görüÅŸtüÄŸümüz N.E, yasalarÄ±n caydÄ±rÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Adalete olan güveninin örselendiÄŸini dile getiren N.E, “Eskiden dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±nca adaletin olduÄŸunu sanÄ±yordum. BaÅŸÄ±ma gelince gördüm, ÅŸimdi ise keÅŸke ben Türkiye’de yaÅŸamasam diyorum” dedi. Baronun atadÄ±ÄŸÄ± avukatlarÄ±n da elinden geleni yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸünü anlatan N.E, birçok kurumda memurlarÄ±n keyfi davranÄ±ÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. “Ellerini vicdanlarÄ±na koysunlar. KadÄ±nlarÄ± bu maddelerle, bu hukukla bir bir öldürüyorlar” diyen N.E, artÄ±k çocuÄŸuyla birlikte nefes almak istediÄŸini anlattÄ±.

‘HAMÄ°LELÄ°KTE ÅžÄ°DDET GÖRDÜM’

EvliliÄŸinin ilk döneminden bu yana ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan N.E, “2016 yÄ±lÄ±nda evlendik. Bana mutluluk vadetti. Ama iÅŸ öyle olmadÄ±, bana evliliÄŸin ikinci haftasÄ±ndan itibaren ÅŸiddet uygulamaya baÅŸladÄ±. Küfür ediyordu, hakaret ediyordu, durduk yere tokat yiyordum. Beni boÄŸmaya kalktÄ±ÄŸÄ± oldu, cinsel ÅŸiddete dahi maruz kaldÄ±m, o dönem hamileydim. Åžiddeti hamile olduÄŸum dönemde de sürdürdü “dedi. Hamile kaldÄ±ktan sonra eÅŸinin ‘Ä°kiniz de ölün istiyorum’ dediÄŸini anlatan N.E, nedenini sorduÄŸunda cevap bile alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Psikolojik ÅŸiddeti hiç bitmedi, annemin maaÅŸÄ±ndan kredi çekip bizi maÄŸdur etti” dedi.

‘O BORÇLANIYORDU, BEN ÖDÜYORDUM’

Tüm yaÅŸadÄ±klarÄ±na 1 yÄ±l dayanabildiÄŸini aktaran N.E, “Ä°kimizde çalÄ±ÅŸÄ±yorduk, o borçlanÄ±yordu, ben borçlarÄ± ödüyordum. EvliliÄŸimiz ve uyguladÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet 1 yÄ±l kadar sürdü. DoÄŸumumdan sonra deÄŸiÅŸir sandÄ±m ama deÄŸiÅŸmedi, ÅŸiddeti devam etti. En son annemi darbettikten sonra yeter artÄ±k dedim, ÅŸikayette bulundum, uzaklaÅŸtÄ±rma verdiler. SonrasÄ±nda arayarak tehditlerde bulunmaya devam etti” diye konuÅŸtu.

‘MECLÄ°S KADINLAR Ä°ÇÄ°N GEREÄžÄ°NÄ° YAPSIN’

30’un aÅŸkÄ±n ÅŸikayette bulunduÄŸunu vurgulayan N.E, ölüm tehditleri almasÄ±na, duruÅŸma salonunda küfür yemesine, karakollara ve BÄ°MER’e defalarca ÅŸikayet etmesine raÄŸmen hiçbir adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek “Kim bunun sorumlusu? Mahkemede kravat takÄ±p iyi görünüyor. Bu nasÄ±l bir ÅŸey, hâlâ nasÄ±l elini kolunu sallayarak gezer?” diye sordu. Yetkililerin gereÄŸini yapmasÄ± için adÄ±m atmasÄ±nÄ± bekleyen N.E, somut bir karar bekliyor. Hâlâ adliye koridorlarÄ±nda adalet aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten N.E, “Åžiddete uÄŸrayan kadÄ±nlar için artÄ±k Meclis gereÄŸini yapsÄ±n. Önlem alsÄ±n demiyorum, gereÄŸini yapmasÄ± lazÄ±m, çözüm istiyorum. Mecliste vekiller nasÄ±l rahat uyuyor? Sadece kendim için deÄŸil, bütün kadÄ±nlar için, bütün çocuklar için bir adÄ±m bekliyorum. Bu yaÅŸananlar benimle baÅŸlayÄ±p, benimle bitmeyecek. Ben birçok kadÄ±n için bir ÅŸeyler yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum” dedi.

www.evrensel.net