TÃ¼rk-Ä°ÅŸ, DÄ°SK, KESK, Kamu-Sen karÅŸÄ±, HÃ¼kÃ¼met Memur-Sen diyor

HÃ¼kÃ¼met, konfederasyonlarÄ±n tepkisine raÄŸmen UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma KonferansÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™yi Memur-Senâ€™in temsil etmesi konusundaki Ä±srarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Birkan BULUT

Ankara

Hükümet, UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütünun (ILO) 28 MayÄ±s- 8 Haziran’da düzenleyeceÄŸi UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma KonferansÄ±nda, Türkiye’yi Memur-Sen’in temsil etmesi konusundaki Ä±srarÄ±nÄ± sürdürüyor. Hak-Ä°ÅŸ dÄ±ÅŸÄ±ndaki konfederasyonlarÄ±n itiraz ettiÄŸi durumu deÄŸerlendiren KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, hükümetin konuyu oldubittiye getirmek istediÄŸini söyledi.

DiÄŸer iÅŸçi ve memur konfederasyonlarÄ±nÄ±n duruma tepki göstermesi üzerine bakanlÄ±kta 15 MayÄ±s SalÄ± günü bir toplantÄ± düzenlendi. ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Jülide SarÄ±eroÄŸlu’nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, Türk-Ä°ÅŸ, DÄ°SK, KESK ve Kamu-Sen hükümet desteÄŸiyle büyümesi, iÅŸçileri temsil etmemesi ve diÄŸer sendikalara yönelik tutumu gibi gerekçelerle Memur Sen’in temsilciliÄŸine itiraz etti.

Memur Sen ise kendisini bir milyon üyesinin bulunmasÄ± ve toplu iÅŸ sözleÅŸmesi imzalamasÄ± nedeniyle ILO’da temsilci olabileceÄŸi ÅŸeklinde savundu. KESK’in ILO’nun uluslararasÄ± sendikal örgütler olan ITUC ve ETUC gibi örgütlere üyeliÄŸinin bile kabul edilmediÄŸini söylemesi üzerine Hak-Ä°ÅŸ temsilcileri bunun bir ÅŸart olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dönüÅŸümlü temsiliyeti savunduklarÄ±nÄ± söylediler.

TÄ°SK ise Türkiye’nin olaÄŸanüstü koÅŸullardan geçtiÄŸini, bu yüzden buna daha deneyimli bir yapÄ±nÄ±n devam etmesi gerektiÄŸini belirterek Türk-Ä°ÅŸ’i iÅŸaret etti. TartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan bakan toplantÄ±dan uzlaÅŸÄ± çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± için durumu yeniden tartÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± ve bu yüzden yeniden bir toplantÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapabileceklerini söyledi.

KÄ°MSE Ä°STEMÄ°YOR

Åžubat ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken bir toplantÄ±nÄ±n hükümet tarafÄ±ndan son haftaya bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, hükümetin konuyu bir oldubittiye getirmek istediÄŸini söyledi. Geçen yÄ±l da aynÄ± tartÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak tepkiler üzerine hükümetin vazgeçtiÄŸini hatÄ±rlatan Gürbüz, “Memur-Sen aslÄ±nda hükümetin kontrolünde büyütülen bir kurum. Bu sadece bizim tespitimiz de deÄŸil. UluslararasÄ± sendikal yapÄ±larÄ±n da görüÅŸü bu yönde. Memur-Sen defalarca ETUC, ITUC, EÄŸitim Enternasyonaline üyelik baÅŸvurusunda bulundu. Ancak sendikal bir nitelik taÅŸÄ±madÄ±klarÄ± nedeniyle üyeliklerini kabul edilmedi. Biz sendikal bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±ndan farklÄ± düÅŸünsek de Türk-Ä°ÅŸ’in katÄ±lÄ±mÄ±na bir itirazÄ±mÄ±z bulunmuyor” dedi.

‘KESK’TE 4 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N YURT DIÅžI YASAÄžI VAR’

ToplantÄ±daki itirazlarÄ±nÄ± aktaran Gürbüz, “Bakana ÅŸunu ifade ettim. Bu makama geldiÄŸinden itibaren bütün sendikalarÄ± ve bizi de ziyaret etmesi gerektiÄŸini, sorunlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸmasÄ± gerektiÄŸini söyledim. Ä°kincisi; konfederasyonumuzun yönetim kurulunda 4 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± var. Bu kabul edilemez. Peki bu sorunu kim çözecek? Bizzat ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ±. Bunu TarÄ±m BakanÄ±ndan talep edecek halimiz yok” diye konuÅŸtu.

‘ITUC ÜZERÄ°NDEN KATILIRIZ’

Gürbüz, Memur-Sen’in ILO’da Türkiye’yi temsilen yer almasÄ± durumunda ITUC üzerinden ILO’ya giderek kendilerini ifade edeceklerini ve komisyonlarda yer alacaklarÄ±nÄ± söyledi. ILO’nun bugüne kadar hükümetin söylediÄŸi kurumun temsiliyetini reddetme gibi bir yaklaÅŸÄ±mÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gürbüz, “Bunu sendikal rekabet çerçevesinde düÅŸünmemiz söz konusu olamaz. Önemli olan Türkiye’de iÅŸçi ve emekçilerin oradaki temsiliyetidir” dedi.

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