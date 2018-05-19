Çalışma izninin iptaline mahkemeden ret

PKK/KCK işbirlikçisi olduğu iddiasıyla çalışma izni iptal edilen R.N.Ç’nin İdare Mahkemesi’nde açdığı dava lehine sonuçlandı.

Felat BOZARSLAN

Diyarbakır’da bir kamu kuruluşunda silahsız özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan R.N.Ç’nin güvenlik kartı ve çalışma izni, yenileme başvurusu yaptığı Diyarbakır Valiliği tarafından, kendisinin PKK/KCK terör örgütü adına kurye-iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu, iki kardeşinin de terör suçundan yargılandığını belirtilerek iptal edildi. İdare Mahkemesi ise R.N.Ç’nin bir örgütle ilişiğine dair herhangi bir işlem kaydına rastlanmadığını, yakınlarının görüş ve eylemleri gerekçe gösterilerek güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmeyeceğini belirterek, Valilik kararının kaldırılmasına karar verdi. R.N.Ç’nin Avukatı Erhan Ürküt, kararın güvenlik soruşturmalarına ilişkin davalarda, emsal nitelikte olduğunu söyledi.

Diyarbakır’daki bir kamu kuruluşunda silahsız özel güvenlik görevlisi olarak çalışan R.N.Ç, kimlik kartının yenilenmesi için 8 Haziran 2017 günü Diyarbakır Valiliğine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Valilik, R.N.Ç. hakkında Emniyet Müdürlüğünden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kapsamında bilgi talep etti. İstihbarat Şubesinden gönderilen yazıda, R.N.Ç’nin, PKK/KCK terör örgütü adına kurye-iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu, iki kardeşinin ise farklı örgütlerle bağlantısı olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

KARTI VE ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLDİ

İstihbarat raporu üzerine Diyarbakır Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonu, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle R.N.Ç’nin özel güvenlik kimlik kartı ile çalışma iznini iptal etti. Kimlik kartının yenilenmesi için yaptığı başvurunun ardından işinden olan R.N.Ç, Avukat Erhan Ürküt aracılığıyla kararın kaldırılması için dava açtı. Diyarbakır 2’nci İdare Mahkemesine verdiği dilekçesinde Valilik kararının; hukuki dayanaktan yoksun ve keyfi olduğunu belirten Ürküt, “Müvekkilimin herhangi bir örgüte üyeliği, iltisakı, irtibatı olduğuna dair yargı kararı, belge veya ihbar yoktur. Çalıştığı süre boyunca idari ve adli soruşturma geçirmemiştir” dedi. (Diyarbakır/DHA)

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