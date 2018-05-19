Kayıplar için denize karanfil bırakıldı

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, kayıpların bulunması ve faillerin yargılaması için çağrı yaptı.

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, 17-30 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası nedeniyle Konak Eski Sümerbank önünde yaptığı açıklamada kayıpların bulunması ve faillerin yargılaması çağrısını yaptı.

Açıklamada konuşan İHD yöneticisi Caner Canlı, son iki yıl içinde derneklerine 11 kayıp başvurusu yapıldığının bilgisini verdi. Faillerin yargılanması için mücadelelerine devam edeceklerini belirten Canlı “Çünkü canlıların eşitliğe, özgürlüğe, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğu gibi ölülerin de kefene, toprağa ve kırmızı karanfile gereksinimi vardır. Ülkemizdeki bazı ölülerin mezarları olamadı. Onların aileleri, ziyaret edecekleri mezardan bile yoksundur” dedi. “Kayıp olgusuyla yüzleşemeyen devletler halkıyla barışık yaşayamaz” diye konuştu. Açıklamanın ardından kayıpların anısına denize karanfil bırakıldı. (İzmir/EVRENSEL)

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