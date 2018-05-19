Katliam savunması: Görevimi yaptım, huzurluyum

Bursa Mudanya’da babası, eşi ve çocuklarını öldüren Hamza Sakin, “Görevimi yaptım, huzurluyum” dedi.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Evciler köyünde dün akşam iftar saatinde babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin’i tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin’in olayın ardından “Görevimi yaptım, huzurluyum” dediği öğrenildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin, lise öğrencisi kızı Rümeysa ve oğlu Süleyman ile birlikte, eşi Havva Sakin’in de birkaç gün önce gittiği Evciler köyündeki baba evine gitti. Hamza Sakin, burada tabancası ile babası Hasan Sakin ile çocukları Rümeysa ve Süleyman’a kurşun yağdırdı. Hamza Sakin, kaçmaya çalışan eşi Havva Sakin’i de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp tabancayla vurdu, ardından da bıçağı boğazına sapladı.

Olayın ardından ‘Görevimi yaptım, huzurluyum’ dediği öne sürülen Hamza Sakin gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Köyde yaşayan Sakin ailesinin yakınları, Hamza Sakin’in psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü ve çalışmadığını öne sürdü. (Bursa/DHA)

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