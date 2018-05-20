BÃ¼yÃ¼k Usta Vasiukovâ€™un ardÄ±ndan: YÄ±ldÄ±z tozu

Evrensel Bilgin, 10 MayÄ±s 2018'de hayatÄ±nÄ± kaybeden satrancÄ±n 'BÃ¼yÃ¼k Usta'sÄ± Evgeni Vasiukov'u yazdÄ±.

Evrensel BÄ°LGÄ°N

Hepimiz biraz yÄ±ldÄ±z tozuyduk satranç tahtasÄ±nda, Büyük Usta Evgeni Vasiukov’un serpiÅŸtirdiÄŸi...

Evgeni Andreyevich Vasiukov, II. Dünya SavaÅŸÄ± Kursk muharebesinde Nazi AlmanyasÄ±’na karÅŸÄ± savaÅŸan babasÄ±nÄ± kaybettiÄŸinde henüz 10 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Günümüzde satranca baÅŸlama yaÅŸÄ± olarak geç kabul edilen 15 yaÅŸÄ±nda satranç öÄŸrenmeye baÅŸladÄ±. 40’Ä± aÅŸkÄ±n uluslararasÄ± turnuvada birincilik kazandÄ±, 6 kez Moskova Satranç ÅžampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±. 1996 yÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± Satranç YazarlarÄ± BirliÄŸi tarafÄ±ndan Oskar’la ödüllendirildi. ÖÄŸretici yönü çok yüksek olan Vasiukov, Eski Dünya Åžampiyonu Anatoly Karpov’un ÅŸampiyonluk maçlarÄ±nda iki defa antrenörlüÄŸünü yaptÄ±.

Ä°lerlemiÅŸ yaÅŸÄ±na raÄŸmen mücadeleden asla vazgeçmeyen yapÄ±sÄ± ve büyük satranç tutkusuyla 1995’te Veteran Dünya Åžampiyonu olmuÅŸtur. 1989-92 ve 1994 yÄ±llarÄ±nda SSCB(ardÄ±ndan Rusya) Satranç Federasyonu AsbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinden sonra 1997 yÄ±lÄ±nda Türkiye Satranç Federasyonunun çabalarÄ± sonucunda ulusal takÄ±m antrenörlüÄŸü görevine getirildi, birçok kuvvetli oyuncunun ve Büyük UstanÄ±n yetiÅŸmesine önemli katkÄ±larÄ± oldu.

FotoÄŸraf: Bert Verhoef/Wikimedia Commons

10 MayÄ±s’ta kaybettiÄŸimiz deÄŸerli Büyük Usta hakkÄ±nda Aybar Karaçay ÅŸöyle söylüyor: “Koca Vasiukov ÅŸakalarÄ±mÄ±za asla kÄ±zmazdÄ± ama biz de saygÄ±yÄ± hiç elden bÄ±rakmazdÄ±k. Ortak bir dilimizin bile olmadÄ±ÄŸÄ± bir adam nasÄ±l saÄŸlayabildi bu çok yakÄ±n iliÅŸkiyi ve en yüksek seviyede saygÄ±yÄ±? Tek ortak dilimiz vardÄ±: Satranç! Türkiye’ye geldiÄŸinde yaÅŸÄ± ilerlemiÅŸti ama hem pozisyonel anlayÄ±ÅŸÄ± çok üst seviyede hem de taktik olarak çok güçlüydü. Genç satranççÄ±larÄ±n, oyunlarÄ±nÄ± mutlaka incelemeleri gereken... SÄ±fat bulamÄ±yorum...”

Büyük Usta KÄ±vanç HaznedaroÄŸlu’nun ustasÄ± hakkÄ±ndaki düÅŸünceleri ise ÅŸöyle: “Benim satranç hayatÄ±ma yön veren bir büyük ustaydÄ±.

SatrancÄ±mÄ±n temellerini onun sayesinde attÄ±m. Mücadele gücü, her rakibini yenebileceÄŸine olan inancÄ± ve bunlarÄ± bana aÅŸÄ±lamasÄ± geliÅŸmemin en büyük nedenlerinden birisidir. Ondan öÄŸrendiklerimi ülke satrancÄ±na katkÄ± sunacak ÅŸekilde paylaÅŸmaya devam edeceÄŸim.”

Vasiukov’un yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± binlerce oyundan biriyle noktalamak ve hamleleriyle sözü ona bÄ±rakmak gerekir ÅŸimdi.

FotoÄŸraf: GFHund/Wikimedia Commons(CC BY 3.0)

TRUVA ATI (ÜstadÄ±n isimlendirmesiyle)

Evgeni Vasiukov (RUS) - Wolfgang Uhlmann (ALM) Berlin 1962- Lasker AnÄ± TurnuvasÄ±

1.e4 e6 2.d3 d5 3.Ad2 c5 4.Agf3 Ac6 5.g3 Af6 6.Fg2 Fe7 7.0–0 Vc7 8.Ke1 0–0 9.Ve2 b5 10.e5 Ad7 11.Af1 a5 12.Ff4 b4 13.h4 Fa6 14.Ae3 a4 15.b3 Ka7 16.h5 Kfa8? (16...h6) 17.h6 g6 18.Axd5!! (Ä°ÅŸte oyuna adÄ±nÄ± veren ve rakip kampa girerek siyahÄ± ÅŸoke eden Truva atÄ±)

Diyagram: Evrensel Bilgin

18....exd5 19.e6 Vd8 20.exf7+! Sh8 (20...Sxf7 21.Ve6+ Sf8 22.Ag5 Fxg5 23.Fd6+ Fe7 24.Fxd5+-) 21.Ae5!! Acxe5 22.Vxe5+! Ff6 23.Ve8+ Af8 24.Fe5 Vb6 25.Fxd5 Kc8 26.Fe6 Fxe5 27.Fxc8 Fd6 28.Fxa6 Kxa6 29.bxa4 Ka7 30.Ke6 Vc7 31.Kae1 c4 32.Kxd6! Vxd6 33.Ke6 Vc5 34.d4 1-0

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 MayÄ±s 2018 16:03

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