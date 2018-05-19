Pınar Aydınlar’ın avukatlarından suç duyurusu

Halk Müziği Sanatçısı Pınar Aydınlar'ın avukatları, Aydınlar'ın maruz kaldığı çıplak arama dayatması ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Halk Müziği Sanatçısı Pınar Aydınlar’ın avukatları, müvekkillerinin cezaevine girişte zorla çıplak aramaya maruz kaldığını belirterek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İzmir’de yaptığı bir konuşma nedeniyle “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada verilen hapis cezasının kesinleşmesinin ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevine gönderilen Pınar Aydınlar’a cezaevine girişte çıplak arama dayatıldı. Dayatmayı kabul etmeyen Aydınlar’a zorla çıplak arama yapılmasına dair avukatlar suç duyurusunda bulundu. Avukat Murat Arksak tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 3’üncü maddesini içeren “İşkence, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele yasağı” ile AİHS’nin 8’inci maddesinde yer alan “özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı”nın ihlal edildiği belirtildi.

‘TEK KİŞİLİK HÜCREDE TUTULUYOR’

“Dayatılan ve uygulanan çıplak arama işleminin insanlık onuru ile bağdaşmadığı, işkence ve kötü muamele yasağının ihlali niteliğinde bir kamu uygulaması olduğu” ifadelerine yer verildiği suç duyurusunda, Aydınlar’ın tutuklandığı günden bu yana tek kişilik hücrede tutulduğuna da yer verildi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 16:01

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