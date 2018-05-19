Ankara İSİG Meclisi Girişimi kuruldu

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Girişimi kuruluş toplantısını gerçekleştirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Ankara Girişimi, kuruluş toplantısını yaptı. Girişimin kurucularından Pınar Abdal, devletin iş cinayetlerinde sayı açıklama sorumluluğu dahi almadığını belirterek Meclis’in gerçeğe en yakın rakamlarla iş cinayetlerinin gerçek nedenlerini kamuoyuna duyurma ve sürece müdahil olma işlevi göreceğini vurguladı.

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Girişimi kuruluş toplantısını gerçekleştirdi. Geniş bir katılımla Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleşen kuruluş toplantısına meslek odaları ve sendikaların temsilcileri, avkatlar, iş güvenliği uzmanları, işçiler ve aileleri katıldı. Ankara İSİG Meclisi Girişimi kurucularından Pınar Abdal kuruluş bildirgesini paylaşarak, son 16 yılda en az 21 bin işçinin iş cinayetlerinde yaşamını kaybettiğine dikkat çekti. Abdal, iş cinayetlerinin tesadüfi olmadığını, işçi sömürüsünün, ucuz emeğin yaygınlaştığı, kuralsız ve güvencesiz çalışma koşullarında kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

‘DEVLET SAYILARI AÇIKLAMA SORUMLULUĞU DAHİ ALMIYOR’

İki yıllık OHAL döneminde bu politikaların giderek arttığına dikkat çeken Abdal, iş cinayetlerinin sebebinin sadece denetim ve yaptırım eksikliği gibi teknik meseleler olmadığını, sınıfsal bir mesele olduğunu belirtti. Abdal, taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma politikalarıyla mücadele etmeksizin iş sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi verilemeyeceğini belirtti. Abdal, devletin iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısını dahi açıklama sorumluluğunda almadığı bir süreç yaşandığını belirterek, İSİG Meclisi’nin raporlarla gerçeğe en yakın rakamlarla iş cinayetlerinin gerçek nedenlerini kamuoyuna duyurma işlevi gördüğünü vurguladı.

‘BİR MÜCADELE ÇAĞRISIDIR’

Pınar Abdal - Ankara İSİG Meclisi Girişimi kurucusu (Fotoğraf: Evrensel)

Abdal, “iş cinayetlerine “fıtrat”, “kader” diyen anlayışa karşı “iş cinayeti” demek ve bunun kamuoyunda benimsenmesini sağlamak önemlidir, ancak daha da önemlisi iş cinayeti söyleminin bir fail arama zorunluluğu ve bunun için mücadele çağrısıdır” dedi. 2012 yılında çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının da kötü gidişatı değiştirmediğini kaydeden Abdal, “İşçi sağlığı ve güvenliği adına önlem alınmaz, iş yerlerinde düzenli denetim yapılmazken, henüz seçim arifesinde patronların keyfini kaçırmak istemeyen hükümetin yasal iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini dahi askıya aldığına şahit oluyoruz” dedi. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin yasal ve teknik bir mevzuya indirgenecek bir alan olmadığını vurgulayan Abdal, işçi sağlığı ve güvenliğini maliyet unsuru olarak gören üretim biçimi ile ilgili bir sorun olduğunu kaydetti.

‘ÇÖZÜM ÖRGÜTLENMEKTE’

Çözümün işçilerin örgütlenmesinde ve sendikal mücadelede olduğunu belirten Abdal, “Bu sınıf mücadelesinin önmeli bir alanıdır. Bu yüzden iş cinayetleri sınıfsaldır” dedi. Üretim sürecinin farklı yerlerinde duran işçi sağlığı ve güvenliği öznelerini bir araya getirerek mücadele zemini yaratmak istediklerinin altını çizen Abdal, “Meclisimiz iş cinayetlerinin gerçek rakamlarına ışık tutmak hedefinin yanısıra üretim sürecine odaklanmayı, Ankara’da iş cinayetleri, iş kazaları, meslek hastalıkları, emek sömürüsünü kamuoyuna duyurmak ve sürece müdahil olmayı amaçlamaktadır” dedi. Toplantı “Çalışırken Ölmek İstemiyoruz” isimli iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin, işçilerin, iş güvenliği uzmanları ve hekimlerinin katıldığı panel ile devam etti. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 15:26

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